Alitalia, Conte vuole che Trump faciliti l'operazione americana

A quanto si sa, i Cinque stelle avrebbero in parte sposato il piano al quale stanno lavorando informalmente (al momento il loro mandato è soltanto quello di vendere) Gubitosi e l'altro commissario Stefano Paleari, in buoni rapporti con la Lega. In soldoni, il business sarà incentrato sulle rotte di lungo raggio, con il medio e corto raggio che potrebbero essere gestiti, dopo la chiusura di CityLiner e la messa a terra degli Embraer, da un nuovo marchio low cost, sul modello della Level appena lanciata da Iag. Ma si prevede soprattutto l'ingresso di un partner italiano che possa iniettare capitali (nel contratto di governo si fa un implicito riferimento a Ferrovie dello Stato per un'integrazione ferro-cielo, ma non si esclude neppure l'Anas) e di un partner industriale con una quota di minoranza. Stando ai rumor che arrivano dalla compagnia, si guarda con interesse, e con una partecipazione intorno al 20%, all'ingresso di Delta e American Airlines. Il perché è presto detto: si vuole in questo modo incrementare il numero di tratte tra l'Italia e il Nord Atlantico, unico mercato davvero profittevole per Alitalia, che al momento viene limitato dagli accordi dell'alleanza Skyteam, dove sono presenti la stessa Delta e l'ex socio forte AirFrance-Klm. Si sta valutando anche un'esternazione delle attività di handling e quelle della manutenzione.

RAPPORTI MOLTO STRETTI TRA GUBITOSI E IL CEO DI DELTA

Da mesi Gubitosi ha stretto un rapporto molto stretto con Ed Bastian, ceo di Delta. A quanto pare è solito citarne nei vertici aziendali o negli incontri riservati con politici o sindacati. E i due starebbero parlando anche di un incremento dei voli verso l'America, che sarebbe benedetto da AirFrance, la quale non vede di buon occhio un trasferimento del vettore italiano sotto l'egida di Lufthansa. Ma come spiegano da ambienti vicini ai commissari, serve una spinta in più per fare quest'operazione. Da qui la richiesta del governo italiano nel bilaterale con la Casa Bianca per valutare meglio il dossier. Anche con la promessa da parte italiana di rivedere in chiave americana - dazi permettendo - anche i fornitori del vettore, iniziando dal carburante e dagli aerei che oggi sono per lo più Airbus e che in un futuro potrebbero tornare a essere Boeing. Per la cronaca, l'ipotesi americana, infine, piacerebbe ai sindacati che rappresentano i lavoratori di terra, perché potrebbe portare meno esuberi.