Nasce Bancomat Pay, per pagare col numero di cellulare

Bancomat Spa ha presentato il nuovo servizio di pagamento digitale Bancomat Pay, nato grazie a un’intesa con il gruppo Sia, leader europeo nella realizzazione di infrastrutture tecnologiche per il settore finanziario. Bancomat Pay consentirà ai titolari di carte Bancomat di pagare, nei negozi e su e-commerce, inviare e ricevere denaro in tempo reale dallo smartphone in totale sicurezza, utilizzando semplicemente il proprio numero di cellulare. La partnership renderà disponibili nuovi servizi di pagamento ai titolari di carte Bancomat, in particolare per trasferire somme di denaro tra privati, acquistare beni e servizi ed effettuare pagamenti a favore della Pubblica amministrazione centrale e locale, attraverso la piattaforma PagoPa.

SI PUÒ USARE ANCHE PER PAGARE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il lancio di Bancomat Pay è previsto per l'autunno del 2018. Il servizio potrà essere utilizzato da circa cinque milioni di utenti registrati a Jiffy, presso più di 2 mila esercizi commerciali e su PagoPa per i pagamenti verso la Pubblica amministrazione. Puntando sulla forza del brand, sinonimo di sicurezza e semplicità, e sulla sua diffusione, con circa 37 milioni di titolari di carte Bancomat e oltre 440 banche che ne utilizzano i servizi, Bancomat Spa intende sviluppare le potenzialità del nuovo servizio di pagamento digitale ben oltre l'attuale penetrazione di mercato. Bancomat Pay potrà essere utilizzato da tutti i titolari di carte delle banche aderenti al servizio, attraverso l'app della propria banca oppure, ove non previsto dall'istituto di credito, con l'app Bancomat Pay. In pochi secondi e con il proprio smartphone sarà possibile effettuare trasferimenti di denaro e pagamenti senza necessità di avere con sé la carta fisica o digitarne il relativo Pin.

VERSO LA SMATERIALIZZAZIONE DELLA CARTA

«In 30 anno di attività abbiamo consolidato il bene più prezioso, la fiducia del mercato e delle persone. Da oggi vogliamo unire a questo patrimonio tutto il potenziale dell'innovazione tecnologica, rendendo le transazioni di denaro sempre più semplici e immediate. Con Bancomat Pay intendiamo fare il primo passo per entrare nel mondo dei servizi di pagamento del futuro, dove a essere smaterializzato non sarà solo il contante ma anche la carta stessa. Insieme alle banche vogliamo essere facilitatori e fautori del cambiamento e dell'innovazione per il Paese», ha commentato Alessandro Zollo, amministratore delegato di Bancomat Spa. «L'accordo strategico con Bancomat e l'importante trasformazione digitale dello strumento di pagamento più utilizzato dagli italiani rappresenta il compimento di un percorso avviato da Sia da molti anni al fianco del sistema bancario italiano nell'ideazione e realizzazione di servizi innovativi. Abbiamo investito molto su Jiffy, insieme a oltre 130 banche che già lo utilizzano, e da oggi rendiamo disponibili le sue funzionalità innovative al Bancomat per favorire la digitalizzazione e rendere più efficiente il sistema Paese», ha aggiunto Nicola Cordone, Deputy Ceo di Sia.