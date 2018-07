Lo spot ricordo di Fca per Marchionne rimane nel cassetto

C'è uno spot per celebrare gli anni di Sergio Marchionne in Fiat prima e in Fca dopo che, però, è rimasto nel cassetto. Se ne parlerà, forse, a settembre. Secondo una fonte vicina al gruppo, dopo la morte del manager l'azienda si è mossa in gran fretta per commissionare una pubblicità video che sarebbe dovuta andare in onda in tempi brevi. A occuparsene Olivier François, il capo del marketing. Si era optato, in particolare, per un video dove venivano giustapposte le foto del manager nel corso degli anni. Quando però il presidente di Fca John Elkann ha visionato il video, pare abbia storto il naso, non è dato sapere se perché non gli è piaciuto o perché ritiene non sia il momento giusto per un'operazione del genere. Sta di fatto che, dopo l'ondata di articoli e attestazioni di cordoglio seguiti alla morte di Marchionne lo scorso 25 luglio, è seguito un silenzio quasi totale, se si esclude la precisazione del gruppo sul fatto che Fca fosse all'oscuro delle reali condizioni del suo amministratore delegato prima di venerdì 20 luglio, quando è stata informata dalla famiglia «senza alcun dettaglio».