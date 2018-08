I grandi elettrodomestici di ePrice sbarcano su Amazon

I grandi elettrodomestici di ePrice, azienda leader nel settore dell'e-commerce italiano e quotata dal 2015 a Piazza Affari, sbarcano su Amazon. L’estensione dell’attività di vendita testimonia l’importanza strategica degli investimenti compiuti da ePrice negli ultimi anni per la costruzione di un network di consegna e installazione capace di servire l’intero territorio nazionale, elementi che rendono oggi possibile l’offerta di prodotti complessi anche su piattaforme gestite da altri operatori. Con l’approdo su Amazon, ePrice arricchirà l’offerta di grandi elettrodomestici con migliaia di prodotti selezionati tra le migliori referenze della categoria, mentre l’intero catalogo e l'offerta di servizi correlati continueranno a essere disponibili sul sito di ePrice.

OFFERTA SVILUPPATA IN MANIERA PROGRESSIVA

Su Amazon l’offerta verrà sviluppata progressivamente: già da oggi è possibile acquistare i primi prodotti con consegna a bordo strada. Mentre a partire dall'autunno i clienti della piattaforma potranno beneficiare del catalogo completo e dei servizi di consegna al piano e di installazione professionale forniti da ePrice. Paolo Ainio, presidente e amministratore delegato di ePrice, ha commentato: «L’accordo con Amazon Italia rappresenta una mossa strategica per servire a 360 gradi il consumatore italiano, un'opportunità promettente per entrambe le parti. Da un lato Amazon è la principale destinazione generalista per l’e-commerce italiano e ha un grande potenziale inevaso sui nostri segmenti "core"; dall’altro c'è l’offerta di ePrice, che ha costruito in questi anni un’infrastruttura unica sul mercato italiano focalizzata sui grandi elettrodomestici e sui servizi di consegna e installazione a casa».