La prima trimestrale di Ferrari senza Marchionne è in crescita

Nella prima trimestrale senza Sergio Marchionne Ferrari conferma tutti gli obiettivi per fine anno, mentre gli utili dei tre mesi sono in crescita del 18,1% rispetto l'anno precedente. Nel comunicato il gruppo ricorda così l'ex amministratore delegato: «Siamo addolorati per la perdita di Sergio Marchionne e i nostri pensieri vanno ai suoi cari. La società conferma l'impegno a perseguire i valori da lui incarnati e a realizzare la sua visione con immutata determinazione, ambizione e passione, nel solco dell'eredità di Enzo Ferrari».

I NUMERI: UTILE NETTO IN CRESCITA DEL 18,1%

Nei tre mesi l'utile netto è pari a 160 milioni di euro, +18,1% rispetto all'analogo periodo 2017. I ricavi netti sono pari a 906 milioni di euro, in calo di pochi milioni, ma in aumento dell'1,4%, a cambi costanti. Le consegne totali sono pari a 2.463 unità, in aumento di 131 unità (+5,6%). Questo risultato - spiega la casa di Maranello - è stato trainato da un aumento del 22,6% delle vendite dei nostri modelli a 12 cilindri (V12), mentre i modelli a 8 cilindri (V8) sono aumentati dell'1,0%. La solida performance dei modelli V12 è stata guidata principalmente dalla 812 Superfast. L'indebitamento industriale netto al 30 giugno 2018 è pari a 472 milioni di euro, dopo il riacquisto di azioni proprie per 30 milioni e il pagamento dei dividendi per 136 milioni (inclusi 2 milioni di dividendi alla partecipazione di minoranza), sostanzialmente in linea con i 473 milioni al 31 dicembre 2017.

A FINE ANNO CONSEGNE A 9.000 CONSEGNE. MA IN BORSA A MILANO IL TITOLO FERRARI SOFFRE

A fine anno Ferrari prevede oltre 9.000 consegne incluse le supercar, ricavi netti maggiori di 3,4 miliardi di euro, ebitda adjusted maggiore o uguale a 1,1 miliardi, indebitamento industriale netto inferiore a 400 milioni inclusa una distribuzione dei dividendi ai possessori di azioni ordinarie e esclusi potenziali riacquisti di azioni. Spese in conto capitale pari a 550 milioni. In Borsa a Milano alle 14.40 la società adesso guidata da Louis Camilleri perdeva lo 0,35%, a 113,4 euro.