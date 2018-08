Su le immatricolazioni a luglio: Fca sorride e Jeep record

Luglio in Italia sorride a Fca e al marchio Jeep in particolare, con la crescita complessiva del mercato che traina anche il Lingotto. Secondo i dati del Ministero dei Trasporti, a luglio le immatricolazioni sono state 152.393, il 4,42% in più dello stesso mese del 2017. Da inizio anno sono state vendute 1.273.730 vetture, lo 0,74% in meno dell'analogo periodo del 2017. Registra un segno positivo, dopo alcuni mesi in calo, anche Fca grazie alla «scelta strategica di privilegiare le vendite ai clienti privati». Il gruppo ha venduto 42.107 vetture a luglio (+3,41%), 345.017 da inizio anno (-7,7%) con la quota che passa dal 29,13 al 27,09%. Ancora una volta è Jeep a registrare il risultato migliore: raddoppia le vendite sia nel mese (7.200 immatricolazioni, +102%) sia nei sette mesi (55.250, +101%). Segno positivo anche per Alfa Romeo che a luglio raggiunge il 3,2% di quota, record assoluto dal 2012 e aumenta le registrazioni del 44,5%. Nel mese sette modelli Fca sono tra le top ten: Panda, 500X, Tipo, Compass, Ypsilon, Renegade e Punto.

IL DIESEL PERDE QUOTA

«Il mercato dell'auto si conferma in salute e pronto a riprendere la via della crescita», commenta Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor. Nei primi sette mesi dell'anno il calo del diesel in Italia è del 6%, inferiore ad altri Paesi. A beneficiarne sono soprattutto le vetture a metano, che vedono le immatricolazioni crescere del 68%, e quelle ibride in crescita del 47%. L'Anfia rileva che la a quota del diesel oggi è del 50,8%, 5 punti percentuali in meno rispetto a luglio 2017 e 8 in meno rispetto a luglio 2016. Per Promotor il 2017 chiuderà con un volume di immatricolazioni lievemente inferiore a 2.000.000 di unità, mentre per l'Unrae solo nel 2020 si prevede che il mercato possa superare la soglia di 2.000.000 di immatricolazioni.