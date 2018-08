Le Maire a Roma vede Tria e Di Maio

Italia e Francia provano a sciogliere il nodo Fincantieri-Stx e si impegnano per tassare i servizi digitali. Il ministro dell'Economia del governo di Parigi, Bruno Le Maire, ha incontrato a Roma prima il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio, poi il titolare del Tesoro Giovanni Tria. I tre hanno discusso anche della Tav Torino-Lione.

COOPERAZIONE ECONOMICA DA APPROFONDIRE

A livello bilaterale, si legge in una nota del Mise dopo il primo incontro, i ministri hanno esaminato gli strumenti per approfondire la cooperazione economica e industriale tra Francia e Italia, facendo riferimento al know-how, alle conoscenze e alle esperienze di entrambe le parti. Riguardo ai cantieri navali dell'Atlantico e al lavoro intrapreso da Fincantieri e Naval Group, hanno ribadito l'impegno a rispettare la tabella di marcia dell'alleanza tra i due gruppi, già fissata a settembre del 2017 (leggi anche: Fincantieri ottiene il 50% di Stx più l'1% in prestito).

RENDERE LE IMPRESE PIÙ COMPETITIVE

Nella nota italiana emerge che si è parlato anche d'altro. Italia e Francia hanno concordato sulla necessità di sviluppare una «più ambiziosa politica industriale europea, che permetta di generare più posti di lavoro e di rendere le imprese ancora più competitive e meglio attrezzate per competere con successo sui mercati mondiali». Gli ambiti di collaborazione indicati sono l'intelligenza artificiale, la microelettronica, al pari del tessile innovativo e le indicazioni geografiche anche per prodotti non agricoli. Infine, Di Maio e Le Maire hanno discusso i diversi modelli di banche pubbliche di investimento e di come esse possono contribuire a supportare l'economia, in particolare la crescita delle Pmi.

IMPEGNO PER LA CONVERGENZA FISCALE

Le Maire ha quindi incontrato il ministro del Tesoro, Giovanni Tria, e ha affidato a Twitter la sua reazione: «Scambi molto utili stamattina con Giovanni Tria per portare avanti le nostre priorità per l'Europa, la Francia e l'Italia: tassazione digitale, convergenza fiscale, bilancio dell'Eurozona, Stx-Fincantieri!». In una nota congiunta si precisa poi «l'impegno per l'adozione in tempi brevi della proposta della Commissione europea sulla tassazione dei servizi digitali a partire dalla fine del 2018, con l'obiettivo di iniziare ad affrontare il tema della tassazione dell'economia digitale».

PARIGI ATTENDE SULLA TAV TORINO-LIONE

In conferenza stampa non è mancata una domanda a Le Maire sul tema della Tav, l'alta velocità Torino-Lione che il governo - sotto la spinta M5s - sta mettendo in discussione: «Gli interrogativi di Luigi Di Maio non mi scioccano, sono legittimi e li rispetto. È un progetto che costa diversi miliardi di euro di cui bisogna garantire la redditività davanti ai contribuenti. Perciò aspettiamo la posizione ufficiale del governo italiano, siamo pazienti».