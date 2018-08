L'andamento dello spread del 2 agosto

Lo spread Btp-bund vola a 250 punti base sui livelli di metà giugno, il rendimento del Btp decennale torna al 3%. Pesa un clima sui mercati di avversione al rischio, il timore per nuove tensioni commerciali tra Stati Uniti e Usa e c'è attesa per le decisioni dell'Italia in vista della manovra di bilancio. Il 2 agosto, infatti, dopo il consiglio dei ministri è previsto un incontro per fare chiarezza sui conti con le prime file del governo e i ministri competenti. Alla riunione, infatti, dvorebbero partecipare il premier Giuseppe Conte e il responsabile dell'Economia, Giovanni Tria, ma anche i due vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro agli Affari europi Paolo Savona oltre che il sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti.



I MERCATI PREVEDONO IL RISCHIO A BREVE TERMINE

Nei giorni scorsi come ha fatto notare Carlo Cottarelli, l'abituale missione del Fondo monetario internazionale, nel nostro Paese si è chiusa senza pagella, tanta è l'incertezza sul progetto di bilancio che dovrebbe essere presentato in autunno e che l'Europa attende.

Il 31 luglio gli investitori internazionali hanno punito l'Italia: solo il 75% dei Bot a sei mesi offerti nell'asta riservata agli specialisti è stata acquistata e il panel degli acquirenti era composto soprattutto da istituti di credito stranieri. Peraltro i titoli di Stato decennali non hanno registrato defezioni, di conseguenza il mercato tende a prezzare un maggiore rischio nel breve termine. L'autunno insomma si preannuncia già caldo da adesso.