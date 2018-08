Cdp chiude i conti del primo semestre con 2,2 miliardi di utile

Il consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti, presieduto da Massimo Tononi, ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2018, che è stata presentata dall'amministratore delegato Fabrizio Palermo. Cdp ha chiuso il primo semestre dell'anno con un utile netto di gruppo pari a 2,2 miliardi di euro, mentre quello della capogruppo ammonta a 1,4 miliardi. Il risultato di gruppo è sceso del 10% rispetto allo stesso periodo del 2017, quando Cdp aveva beneficiato della cessione straordinaria della quota detenuta in Sia a Poste Italiane.

IL RUOLO DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA ITALIANA

Nel corso del primo semestre 2018, il gruppo ha continuato a svolgere la sua funzione di sostegno all'economia italiana. Il contributo della sola capogruppo alle risorse mobilitate e gestite è stato pari a oltre 8,3 miliardi di euro, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2017 (12 miliardi di euro), sul quale avevano inciso alcune operazioni di importo rilevante tra cui quella di garanzia con il Fondo per le Pmi. In particolare, le risorse mobilitate sono state pari a 4,2 miliardi di euro per le imprese (il 50% del totale); 2,4 miliardi di euro per l'internazionalizzazione (29%); 1,8 miliardi di euro per il settore Pubblica amministrazione e infrastrutture (21%); 0,04 miliardi di euro per il real rstate (0,4%).

INVESTIMENTI CONCENTRATI NELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Le risorse mobilitate e gestite dal gruppo sono state pari a 12,8 miliardi di euro, in calo del -18% su base annua per le ragioni sopra indicate. La parte principale delle risorse, pari a 6,5 miliardi di euro (il 51% del totale), è stata destinata all'internazionalizzazione; 4,4 miliardi di euro (34%) sono stati indirizzati alle imprese; 1,8 miliardi di euro (14%) sono serviti a finanziare il settore Pubblica amministrazione e infrastrutture; i restanti 0,1 miliardi di euro sono stati impiegati nel supporto al real rstate.