Cosa succede all'Ilva senza intesa tra Di Maio e ArcelorMittal

Il primo agosto Aditya Mittal, cfo di ArcelorMittal, ha spiegato che il gruppo «resta ottimista» circa l'acquisto di Ilva che è «una eccellente opportunità». Tuttavia, i sindacati iniziano ad essere molto preoccupati e a Lettera43.it il leader della Uilm Rocco Palombella prefigura il rischio di un fallimento dell'azienda nella seconda metà di settembre se il governo non torna al tavolo della trattativa. «Aspettiamo che passi il decreto Dignità e poi speriamo che Luigi Di Maio abbia tempo per un'azienda che perde 30 milioni al mese. Che poi sono soldi di tutti gli italiani». Il destino del gruppo siderurgico non è mai stato così a rischio dal 2012 quando la procura chiese il sequestro degli impianti allora di proprietà della famiglia Riva e le cui emissioni inquinanti erano superiori ai limiti di legge. L'anno dopo, nel 2013, arrivò il primo commissario, Enrico Bondi, poi sostituito da Piero Gnudi e infine, nel 2015, quando il gruppo fu ammesso all'amministrazione straordinaria, dai tre attuali che avevano il compito di traghettarlo verso la vendita: Piero Gnudi, Corrado Carrubba ed Enrico Laghi. La gara fu lanciata a gennaio 2016 e ArcelorMittal, in cordata con il gruppo Marcegaglia e dopo diversi rinvii, fu dichiarata vincitrice a maggio del 2017 con un piano che prevedeva 6 mila esuberi. Il 5 giugno del 2017 il ministro Carlo Calenda firmò il decreto di assegnazione e avviò le trattative per la cessione, che non si sono mai concluse. Dal 2012 ad oggi, si sono succeduti una decina di decreti speciali per permettere alle acciaierie di Taranto (e Genova e Novi Ligure) di continuare a lavorare.

LE ACCIAIERIE BRUCIANO 30 MILIONI DI EURO AL MESE

Per continuare a lavorare in una situazione di emergenza, Ilva ha potuto usufruire di 900 milioni di euro di fondi pubblici, in gran parte utilizzati per gli interventi di ambientalizzazione più urgenti. Il problema è che i soldi in cassa al gruppo stanno finendo. L'azienda brucia circa 30 milioni di euro al mese. Questo perché funziona a ritmi ridotti: la necessità di fermare alcuni impianti per la manutenzione la “costringe” a produrre non più di 4 milioni e 700 mila tonnellate l'anno. Per andare in pari, invece, servono almeno sei milioni di tonnellate. In cassa, al momento, ci sono circa 60 milioni. Questo vuol dire che a metà settembre i soldi sono destinati a finire, come hanno sottolineato i commissari in parlamento il primo agosto. «E se anche lo Stato volesse metterci altri soldi, l'Europa non lo permetterebbe. Si va verso il fallimento», spiega Palombella.