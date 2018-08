Rfi multata per aver favorito Trenitalia sull'alta velocità

Multa a cinque zeri per Rfi da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti: la società di Fs che gestice la rete ferroviaria dovrà pagare 620 mila euro per non aver avvertito tempestivamente le società ferroviarie diverse da Trenitalia dell'adeguamento del sistema dei binari che avrebbe permesso di far viaggiare i treni oltre i 300 chilometri orari. Tecnicamente, Rfi viene multata per «non aver assicurato condizioni eque e non discriminatorie sull'accesso alla rete». La delibera numero 78 del 2018 è stata pubblicato il due agosto sul sito dell'Authority ed è stata innescata da una denuncia presentata da Italo-Ntv nel 2017. Secondo l'Authority, «Rfi ha omesso di fornire, ovvero l’ha fatto in maniera parziale e tardiva, le dovute informazioni sull’upgrade che si era prefissa di attuare, compromettendo - così - in maniera grave il futuro accesso all’infrastruttura da parte di imprese ferroviarie diverse da Trenitalia». Secondo quanto ricostruito dall'Authority, Rfi avrebbe iniziato a lavorare all'upgrading della rete dal 2013, ma in concreto «il mercato ferroviario, ad eccezione di Trenitalia, è stato messo in grado di accedere all’informazione d’interesse - sia pure non totalmente trasparente, in quanto decontestualizzata dal punto di vista temporale - solo, per quanto riguarda Italo-Ntv, nel 2017 e, per quanto riguarda le altre imprese, nel 2018.

L'ACQUISTO DEI TRENI VELOCI ETR1000 DA PARTE DI TRENITALIA UN'AGGRAVANTE

La circostanza, poi - recita la delibera di ART - che l'acquisto, dei treni Etr1000 da parte di Trenitalia fosse riconducibile ad una politica di gruppo finalizzata ad ottenere l'impiego, su una infrastruttura potenziata allo scopo, di treni sulle linee AV con velocità decisamente superiori a quella massima allora consentita, rende particolarmente grave l'illecito consumato. La sanzione deve essere pagata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, contro cui Rfi èuò fare ricorso ordinario al Tar o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.