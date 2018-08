Condotte Spa: così rischia di morire un colosso dell'edilizia

Dopo l'appello dei sindacati qualcosa si è mosso e lunedì 6 agosto Condotte Spa - terzo gruppo italiano del settore costruzioni, 1,3 miliardi di fatturato e più di 5mila dipendenti di cui mille che non vedono lo stipendio da cinque mesi - verrà finalmente commissariata. Da allora i commissari avranno 120 giorni di tempo per decidere della sorte di uno dei gruppo storici dei lavori pubblici italiani, con commesse che vanno dall'alta velocità al cantiere del Brennero. La nomina del commissario sarà fatta dal vicepremier Luigi Di Maio, ma seguendo le nuove procedure messe a punto lo scorso 30 luglio per le nomine commissariali: si supera il vecchio modello ed ora è previsto il sorteggio tra una rosa più ampia di nomi proposti dalla commissione di valutazione.

ALLARME DEI SINDACATI: «RISCHIO EFFETTO DOMINO»

Il 3 agosto le segreterie delle tre principali sigle sindacali del comparto - FeneaUil, Filca Cisl e Fille Cgil - avevano lanciato un appello ricordando che «sono passate più di due settimane dalla presentazione della richiesta di amministrazione straordinaria da parte di Condotte». «È necessario», hanno scritto in una nota congiunta, «che il ministro Di Maio intervenga tempestivamente per evitare che la situazione, già caratterizzata dal blocco dei cantieri, dalla perdita di commesse e dal mancato pagamento delle retribuzioni del personale, possa ulteriormente degenerare». La paura è che la crisi di Condotte si propaghi al settore come in un contagio: «La crisi della società», hanno scritto infatti le organizzazioni dei lavoratori, «ad oggi ha determinato un effetto-domino sull'indotto delle tante imprese fornitrici, subappaltatrici ed impegnate insieme a Condotte nella realizzazione di importanti progetti, in Italia e all'estero». E pensare che solo nel luglio del 2016, la società annunciava la volontà di quotarsi in Borsa. In realtà appena un anno e mezzo dopo, a gennaio 2018 ha presentato la richiesta di concordato in bianco al tribunale di Roma. Molti dipendenti e dirigenti hanno lasciato l'azienda e per quelli che restano si profila la cassa integrazione straordinaria.