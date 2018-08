Perché Foodora ha deciso di lasciare l'Italia

Foodora ha deciso di lasciare l'Italia. E il decreto Dignità di Di Maio, stavolta, non c'entra. A ufficializzare l'addio è stata una nota della capogruppo tedesca Delivery Hero Group pubblicata il 2 agosto. Il cofondatore Emanuel Pallua ha dichiarato: «La nostra strategia è quella di operare in modo economicamente efficiente, con focus su crescita e posizione di leadership in tutti i mercati in cui opera. In Italia questo obiettivo è ora difficile da raggiungere con investimenti ragionevoli». La decisione di Foodora, piattaforma di food delivery creata nel 2014, non riguarda solo il nostro Paese, ma anche Francia, Olanda e Australia. Le ragioni dell'addio, dunque, non risiedono nel quadro normativo italiano, né nel braccio di ferro con il governo di Movimento 5 stelle e Lega, che punta a strappare maggiori tutele contrattuali sui fattorini. Il problema, per Foodora, è che l'Italia non è un mercato sufficientemente profittevole.