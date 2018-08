Tutti i rischi che corrono i risparmiatori italiani questo autunno

Risparmiatori italiani, preparate gli ombrelli. Perché l’autunno potrebbe riservare brutte sorprese per chi ha in portafoglio, anche sotto forma di risparmio gestito (fondi, gestioni, hedge, etf, fiduciarie, ecc), titoli del debito pubblico italiano e/o delle banche italiane (che sono i principali acquirenti di bot, btp e cct). Il pericolo di un declassamento del rating sul nostro Paese è molto probabile per vari motivi. Innanzitutto l’Italia perderà San Mario Draghi. Il governatore della Bce ha già programmato la graduale riduzione delle misure di Quantitative easing che sostanzialmente, in questi anni, ha sostenuto la domanda di titoli di stato che, in tal modo, dovrebbe essere quindi maggiormente supportata dalle banche. Ma, come abbiamo già ribadito su queste colonne, quella tra le banche private e lo Stato è stata finora una relazione incestuosa e pericolosa (soprattutto per noi correntisti). Con il finanziamento del debito pubblico sappiamo infatti che le banche forniscono una "stampella" allo Stato. Così facendo, i governi hanno finanziato il proprio debito – anche se non gratuitamente, certo – e le banche, acquistando titoli a "rischio e rendimento zero", attraverso indici edulcorati all’uopo, hanno raggiunto gli obiettivi di solidità patrimoniale richiesti dalla vigilanza anche a costo di impoverire maggiormente il loro bilancio.