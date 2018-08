I costi della Tav Torino Lione e cosa è già stato fatto

Anche se ancora non sono stati assegnati i lavori principali per la realizzazione del tunnel transfrontaliero, l'opera che va sotto il nome di Torino-Lione (chiamata anche Tav, che è però la sigla generica delle linee ad alta velocità) è già in piena fase di costruzione e un suo stop improvviso per motivi politici potrebbe non generare risparmi rispetto all'ipotesi di concludere i lavori, come da accordi internazionali. Sebbene non esistano penali da pagare in sede europea, ci sono i costi di chiusura dei cantieri e l'Unione europea potrebbe comunque richiedere che vengano resistituiti i soldi versati per un'incompiuta.

UN'OPERA MODIFICATA PIÙ VOLTE

Lo scorso 30 luglio il vicepremier Luigi Di Maio, rispondendo all'ipotesi di referendum avanzata da Sergio Chiamparino, ha dichiarato in televisione «non autorizzerò mai un’opera che si faccia con poliziotti in assetto antisommossa e fili spinati» per poi aggiungere, circa la posizione dei Cinque stelle: «Non siamo contro la Tav in generale, ma il punto è la Torino Lione che dovrebbe portare le merci da Torino a Lione. Questo tunnel è stato progettato 30 anni fa mentre oggi ci sono nuove tecnologie, c’è la stampa in 3D». Da parte sua, il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli il 31 luglio ha dichiarato che «non vi è alcuna ragione per la quale l'Italia, a prescindere dell'esito dell'analogo lavoro svolto in Francia, in applicazione del programma concordato dall'attuale maggioranza parlamentare, non ridiscuta integralmente il progetto». Il primo agosto ha quindi ribadito: «Il governo potrà agire una volta verificata l'utilità delle singole opere e la loro sostenibilità nel contesto attuale, e potrà anche valutare l'eventuale vantaggio e gli eventuali costi di tutte le alternative che saranno ipotizzate, compresa quella di recedere dalla prosecuzione dell'opera». Come per il caso Ilva, il governo non indica alcuna strada che intende seguire, rimandando a una più generale ridiscussione. Tuttavia, alcune opere sono già state realizzate e l'opera è già stata modificata più volte.