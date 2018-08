Quasi un miliardo di titoli di debito riacquistati dal ministero del Tesoro hanno riportato sotto controllo lo spread. Nel giorno in cui il differenziale Btp Bund è ridisceso sotto quota 250 punti base, è il Financial Times a fare il punto sulla situazione delle finanze pubbliche nostrane. Secondo il quotidiano della City, da quando si è registrata l'impennata dei rendimenti dei nostri bond a fine maggio, il ministero dell'Economia è già intervenuto tre volte sul mercato secondario per acquistare il nostro debito e calmierarne i rendimenti e quindi gli interessi che lo stesso ministero deve pagare ai suoi creditori. Venerdì 3 agosto, il rendimento dei titoli di debito a due anni, che essendo a breve scadenza sono maggiormente oggetto di oscillazioni legate all'attualità politico economica, era arrivato all'1,35%, mentre lunedì 6 agosto era gi sceso allo 0,92. Anche quello dei Btp decennali però è sceso dal 3,1% al 2,9 di lunedì. Nella seconda metà di maggio, sulla scia delle indiscrezioni sul programma economico del nuovo esecutivo e sulle richieste di cancellazione del debito da inviare alla Bce, Bot e Btp erano passati in una sola seduta da un interesse allo 0,89% al 2,43 e i titoli a dieci anni erano arrivato al 3,10 e da allora il livello non era più sceso. Roma ha quindi dovuto affrontare quella che si può definire «una crisi di liquidità» con investitori non più disposti a comprare il nostro debito allo stesso valore e il rendimento del Btp decennale costantemente sopra il 2%. A chi ipotizzava che il governo fosse intervenuto più volte sul mercato secondario, ricorda il quotidiano finanziario britannico, via XX Settembre ha risposto di aver semplicemente investito del denaro in eccesso. Ora è difficile crederlo dopo la giornata del 3 agosto, nella quale il ministero guidato da Giovanni Tria ha comunicato di aver comprato in una sola giornata 950 milioni di euro di titoli di debito, tra cui diverse categorie di Btp a due anni.