Ilva, cosa chiedono i sindacati ad ArcelorMittal e Di Maio

Dopo che Arcelor Mittal ha accettato gli impegni aggiuntivi sul fronte ambientale, ora il negoziato sull'Ilva prosegue sui posti di lavoro: il nodo più difficile e cruciale da sciogliere. «Non si può pensare che a conclusione della trattativa ci sia anche un solo licenziamento», ha avvertito la segretaria generale della Fiom Cgil, Francesca Re David, entrando al ministero dello Sviluppo economico dove è previsto un tavolo con il ministro Luigi Di Maio, le organizzazioni dei lavoratori e i rappresentanti dell'azienda. La leader della Fiom ha chiesto che il governo «con Mittal vada oltre nel dire che il piano per l'occupazione non è sufficiente» e chiarisca «il suo punto di vista rispetto al tema dell'occupazione e dei diritti» (leggi anche A che punto siamo sull'Ilva)

LA FIOM CHIEDE IL MANTENIMENTO DELL'ARTICOLO 18

«Bisogna che ci sia una collocazione per tutti e 14.000 i lavoratori dell'Ilva visto che l'ipotesi è quella di raddoppiare la quantità di acciaio e c'è bisogno che a tutti i lavoratori vengono riconosciuti tutti i diritti», ha continuato spiegando che «non sono nuovi rapporti di lavoro, c'è continuità con quello attualmente in atto e quindi tutti i diritti tutto l'articolo 18 tutti i contratti integrativi. Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, ha invece avvertito: quella di oggi «è una giornata importante, penso che le conclusioni non possono essere quelle di un rinvio. O ci sarà l'accordo o ci sarà il fallimento dell'Ilva». «Noi», ha spiegato il sindacalista entrando al Mise, «ci aspettiamo che da oggi ci sia una fase di trattativa, il tempo necessario per un'intesa».

UILM: «BASTA RINVII, O ACCORDO O FALLIMENTO»

Per Palombella l'incontro odierno «è la prova del nove: ogni istituzione, ogni persona che ha responsabilità deve assumere una decisione. Noi riteniamo di essere in grado di avviare una trattativa, sapendo che parliamo del destino di intere comunitá, stabilimenti e 20mila famiglie che dipendono da noi». Tempo per i rinvii non c'è più. Ormai «è un anno di trattativa, è arrivata al capolinea. Sulla trattativa ci sono tante negatività ma ora serve fare la differenza, fare in modo di discutere sugli organici». (leggi anche Cosa succede senza intesa tra Di Maio e Arcelor Mittal). Riferendosi poi all'acquirente ArcelorMittal Palombella ha concluso: «Deve sapere che non ci sono più scorciatoie: non è più il tempo dei chiarimenti, è quello delle responsabilità». Il pressing dei sindacati arriva pochi giorni dopo il tavolo tra il governo e i sindaci in cui i primi cittadini delle comunità locali hanno chiesto di proseguire nel negoziato con la multinazionale europea.