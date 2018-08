John Elkann chiama Colao per guidare Exor

NESSUNA OFFERTA PER FIAT

Nei giorni che precedettero l’intervento poi costato la vita all’ad di Fca, l’erede di casa Agnelli aveva incontrato Vittorio Colao, l’ad di Vodafone che aveva da poco annunciato la sua uscita dal colosso delle telecomunicazioni. Ed è proprio a lui che Elkann ha proposto di prendere in mano Exor, holding che sarà sempre più centrale nelle strategie della famiglia torinese, soprattutto in vista dell’uscita dal settore auto, che resta il suo obiettivo prioritario. Non parlò con lui invece di Fiat, come poi erroneamente riportato, pur sapendo che l’uscita di Marchionne, preannunciata per l’aprile del 2019, necessitava della ricerca di un degno successore.