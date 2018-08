Sciopero dei piloti Ryanair venerdì 10 agosto 2018

Ryanair deve affrontare un altro sciopero. Questa volta fissato per venerdì 10 agosto 2018, dopo quello del 25 luglio. E si annuncia come il più importante della storia della prima compagnia di volo low cost d'Europa. I piloti sono pronti a non volare in Belgio, Irlanda, Svezia e Germania. La mobilitazione più significativa è quella annunciata dal sindacato tedesco, che ha indetto uno stop dei voli per 24 ore, dalle 3.01 di venerdì alle 2.59 di sabato, solidarizzando con il personale degli altri Paesi, che avevano già lanciato la protesta.

PARTENZA RINVIATA SENZA SOVRAPPREZZI

In arrivo dunque disagi per migliaia di turisti - 55 mila gli utenti coinvolti in Germania - a un passo dalle vacanze. Alla decisione della sigla nota come "Cockpit", che riguarda 12 scali in Germania, la dirigenza del gruppo ha reagito cancellando 250 voli. Assieme ai 146, di cui aveva in precedenza annunciato l'annullamento, si arriva dunque a quasi 400 voli disdetti su scala europea. «I passeggeri possono rinviare la partenza cambiando la prenotazione senza pagare alcun sovraprezzo o farsi restituire l'importo del biglietto», è stato spiegato dalla compagnia che, in conferenza stampa a Francoforte, si è mostrata delusa della decisione del sindacato tedesco (leggi anche Come scoprire se Ryanair ha cancellato il tuo volo).