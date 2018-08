Il confronto fra trasporto su gomma e su rotaia in Italia

ESEMPI VIRTUOSI: DALLA LOMBARDIA ALLA PUGLIA

Non mancano naturalmente i casi positivi. Tornando al rapporto Pendolaria 2017, risulta evidente che quando si investe nel servizio ferroviario aumenta la voglia degli italiani di spostarsi in treno, come è accaduto in Lombardia, dove si è raggiunta quota 735 mila passeggeri ogni giorno sui treni regionali (+24% dal 2009, quando erano 559 mila) o in Friuli-Venezia Giulia (da 13 mila a 21.500, +38%). Tornano a crescere gli utenti anche in Abruzzo (+5,3%), in Emilia-Romagna che tocca quota 205 mila (erano 106.500 nel 2010), in Alto Adige - da 19.900 a 31.400 - e in Puglia, da 80 mila a 150 mila.

METRO E TRANVIE: ARRANCHIAMO ANCHE QUI

Infine, un ultimo dato: il ritardo italiano si conferma anche per ciò che riguarda le linee metropolitane. Nel nostro Paese sono 235,9 i chilometri di linee urbane sotterranee: persino meno di quelle che coprono la sola Madrid (291,5) e la metà della rete metropolitana che serve i londinesi (464 chilometri). Siamo sotto del 50% rispetto alla media del Vecchio continente per metropolitane e tramvie, e del 51% per le ferrovie suburbane.