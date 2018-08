Per Alitalia il governo cerca altri 5 miliardi

ALLO STUDIO UNA LOW COST, OCCHI SU TRATTA ITALIA-USA

Le direttrici, come detto e in contraddizione a quella che prevede la gara, sono opposte e vanno verso la ricerca di partner industriali e di un nuovo perimetro per una compagnia con troppi dipendenti rispetto all'attuale raggio di azione. Armando Siri, sottosegretario alle Infrastrutture e padre della flat tax in salsa salviniana, ha preso saldamente in mano il dossier. E la cosa scontenta i grillini che hanno interessi elettorali nell'area di Fiumicino. Siri ha fatto suo il piano industriale che gli hanno presentato i commissari Luigi Gubitosi e Stefano Paleari, ma che in realtà è stato scritto dallo chief strategy and operations officer, Massimo Iraci. Cioè uno dei pochi manager rimasti della vecchia guardia. Innanzitutto il progetto prevede di tarare l'attività del vettore sul lungo raggio, soprattutto verso gli Stati Uniti e lasciando quelle poche mete del Sud America come Brasile e Argentina ancora remunerative. La flotta deve crescere rispetto a quella attuale, ora a 13 macchine. Sarà chiusa Cityliner, la sussidiaria regionale ereditata da AirOne, e con essa verranno messi a terra gli Embraer, mentre quasi tutto il traffico verso il medio e corto raggio dovrebbe essere convogliato in una nuova compagnia low cost, sul modello della neonata in casa British, Level.

FERROVIE E ANAS CERTE, SI SPERA IN ENI ENEL E AUTOSTRADE

Ma la nuova fisionomia sarà chiara soltanto quando si saprà con sicurezza quanti saranno i nuovi partner di Alitalia. E soprattutto se tra questi ci sarà anche un gigante internazionale del cielo. Su questo fronte stanno lavorando di comune accordo la presidenza del Consiglio, la Farnesina, il ministero dei Trasporti e i commissari. Proprio la politica starebbe facendo pressioni su una serie di grandi aziende, soprattutto ex monopolisti pubblici, per spingerli a un'operazione non molto diversa da quelli dei capitani coraggiosi nel 2008 e a investire almeno 300 milioni nel rilancio del vettore. A Palazzo Chigi danno per certo l'ingresso di Ferrovie e Anas, ventilato anche nel Contratto di governo. Ma si spera anche in Eni, Enel o Autostrade, controllata da Atlantia come Aeroporti di Roma, quindi la società di gestione dello scalo di Fiumicino. Sembrano escluse Cassa depositi e prestiti, Finmeccanica e le banche.