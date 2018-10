Sovranisti d'Italia, ripassate il peronismo

Molti governi sudamericani hanno scritto le loro “finanziarie del popolo”, soprattutto nel 900, e ancora lo fanno, ma il modello-principe resta il justicialismo di Juan Domingo Perón, somma di giustizia e socialismo, con il sogno dello Stato industriale in un’Argentina tutta gauchos e agricoltura. Un tentativo anche generoso, quello di Perón, e che ha lasciato traccia nel cuore di molti argentini (per il peronismo ha un debole anche Papa Francesco). Ma un tentativo disastroso per l’economia di quel Paese, un tempo ricco, a ondate ricorrenti però squassato, da Perón in poi, da quell’inflazione che le politiche peroniste iscrissero nel Dna della nazione. Rovinandola. È "il paradosso argentino" studiato in infiniti articoli accademici e volumi, la storia di un Paese che mentre tutti si arricchivano, dagli Anni 50 in poi, compresi i suoi vicini che comunque in genere miglioravano, si impoveriva. Perno ed elemento fondamentale della rovina fu il totale asservimento della politica monetaria agli obiettivi politici, economici e sociali. Il peronismo distribuiva oggi quello che forse si sarebbe prodotto domani e, più ancora, dopodomani, e aveva bisogno della moneta facile. E questa fu la sua essenza più vera.

ROMA E LA BUENOS AIRES DI ALLORA UNITE DAL POPULISMO

Era diventato un Paese ricco, l’Argentina, ben prima di noi, e a fine 800 aveva lo stesso reddito medio pro capite dell’Olanda, assai meno bene distribuito tuttavia, una ricchezza che nonostante tutto ancora nel 1962 consentiva all’Argentina di avere un Pil pro capite superiore a quello di Italia, Austria, Giappone e Spagna, e quadruplo o quintuplo rispetto agli altri latinoamericani, categoria nella quale invece oggi è finita e ben dopo il Cile e alla pari con il Messico. Le grandi guerre europee furono sempre il momento di maggior accumulo di ricchezza in Argentina, soprattutto il 1914-1918. La crisi del 29, gelando i mercati, l’aveva però molto penalizzata e difatti la prima dittatura militare moderna, dopo circa 70 anni di governi più o meno costituzionali, arrivò nel 1930. Fu la Década Infame, come si dice in Argentina, fatta di una serie di dittature militari. L’ultima preparò le elezioni del febbraio 1946 dalle quali uscì vincitore Perón, 50 anni, che aveva creato forti rapporti con molti sindacati, pilastro della sua futura politica sociale.