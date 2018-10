L'Antitrust dà l'ok all'esclusione di Autostrade sul ponte Morandi

L'ANTRITRUST COME LA UE: STOP A PROROGHE E GARE TRASPARENTI

Per la ricostruzione del ponte di Genova, «se nell'attuale situazione l'affidamento tramite procedura negoziata appare giustificato, tale modulo dovrà essere limitato a quanto strettamente necessario a far fronte alle condizioni di urgenza e indifferibilità dell'intervento di ricostruzione», ha avvertito Arena, aggiungendo che «dovrà essere, in ogni caso, rispettoso dei principi di trasparenza e di non discriminazione». Inoltre, in linea con quanto già aveva più volte chiesto la commissione europea, davanti alle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera, il segretario dell'authority ha dichiarato: «Dovrà assolutamente essere evitata nel futuro la proroga delle concessioni esistenti e si dovrà procedere all'assegnazione delle stesse tramite procedure ad evidenza pubblica, e ciò al fine di garantire maggiore efficienza e maggiore sicurezza».

AUTOSTRADE: «SE FACESSIMO NOI OCCORREREBBERO 9 MESI»

Dopo Arena è stata la volta di Autostrade. L'ad Giovanni Castellucci, sempre in audizione alla Camera, ha assicurato che se la ricostruzione del ponte di Genova venisse affidata ad Austostrade, cosa che però al momento è esclusa dal decreto al vaglio del parlamento, la società «ha studiato diverse possibili soluzioni», che prevedono, per «quella con i tempi più accelerati, circa 9 mesi per la demolizione e la ricostruzione» e per il cosiddetto 'progetto Piano «circa 15-16 mesi». Castellucci ha quindi sottolineando che «non sono promesse, ma impegni sui quali noi riteniamo di poterci impegnare contrattualmente». Sul crollo del viadotto, l'ad ha dichiarato di non essere ancora in grado di «avere un'idea chiara di quello che è successo e non c'è a oggi una ricostruzione completa e attendibile di ciò che è successo». «C'è un incidente probatorio ancora in fase iniziale», ha proseguito, «e non siamo in grado di avere una visione su quello che è successo, ma posso assicurarvi che l'attenzione dell'azienda è al livello massimo, più alto non potrebbe essere».