Fca: per la prima volta da cinque anni produzione in calo

Dopo cinque anni di continua crescita, per la prima volta e a pochi mesi dalla morte del suo demiurgo Sergio Marchionne e dell'annuncio di un nuovo piano industriale, la produzione di Fca (Fiat Chrysler Automiobile) è in calo. Nei primi nove mesi del 2018 - secondo i dati illustrati dal segretario nazionale della Fim, Ferdinando Uliano - la flessione è del 3,6% rispetto allo stesso periodo del 2017, con un peggioramento rispetto al -2,5% del primo semestre. Il 2017 aveva rappresentato in termini di volumi il migliore dal periodo pre-crisi del 2013 con un +76%. Gli ammortizzatori sociali che nel 2014 coinvolgevano oltre il 27% dei 66.200 dipendenti, era sceso all'8% mentre ora secondo la stima della Fim supera l'11%. Solo Melfi e la Sevel presentano una crescita. «La flessione della produzione ci preoccupa. Non ci sono più alibi per non implementare in tempi veloci il piano industriale in particolare per Mirafiori-Grugliasco e per Pomigliano. Stabilimenti che hanno respiro per un annetto, una prospettiva temporale che non ci tranquillizza», ha detto Uliano. Per il polo produttivo Fca di Torino, legato ai modelli Maserati, secondo la Fim Cisl «è emergenza». La produzione della Maserati Levante a Mirafiori nei primi nove mesi dell'anno è scesa da 26mila a 16mila, con un calo del 39% rispetto allo stesso periodo del 2017. Nel mese di luglio si è interrotta la produzione dell'Alfa Romeo Mito raggiungendo quota 9.857 unità. A Grugliasco la produzione della Quattroporte è scesa da 3.283 a 2.485 unità (-36%) e quella della Ghibli da 10.729 a 8.722 (-18,7%). Anche a Pomigliano la situazione, secondo il sindacato, è difficile. Nei primi nove mesi del 2018 si sono prodotte circa 134.200 Fiat Panda, con un calo del 16,2%