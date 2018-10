Perché lo spread manda in crisi le banche italiane

Il Financial Times ha notato in un pezzo pubblicato nel week end come i Cds (credit default swap) delle banche italiane siano i titoli il cui valore è più cresciuto negli ultimi tempi, con un andamento simile solo a quello delle banche turche. I cds sono strumenti finanziari che “assicurano” gli investitori contro il fallimento di una banca (o di un altro titolo o azione): come per tutte le assicurazioni, si paga di più quando la probabilità di “incidente” è più alta. Secondo un'altra analisi pubblicata da Citi, ogni rialzo medio di 50 punti base dello spread fa perdere a Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi, Bper, Mediobanca e Banco Bpm 19 punti base di Cet1 (l'indicatore di solidità patrimoniale) di media. L'andamento è però molto diverso da banca a banca, nel caso di Bpm l'impatto è di 33 punti, 28 Ubi.

LA STRATEGIA DELL'ALLEGGERIMENTO DI UBI

Proprio l'amministratore delegato di Ubi Victor Massiah ha dichiarato la settimana scorsa che la banca da lui guidata ha alleggerito la sua posizione sui titoli di Stato italiani, almeno percentualmente. Se prima infatti l'esposizione sui titoli di Stato era composta al 90% da titoli tricolore, adesso la banca è passata al 60% e vuole scendere ancora al 50%. Secondo un'analisi di Equita, in portafogli ci sono poco più di 10 miliardi. La strada della riduzione dell'esposizione non è tuttavia facilmente applicabile se tutti gli istituti di credito decidessero di imboccarla adesso in maniera decisa: una vendita generalizzata porterebbe infatti a un ulteriore calo dei prezzi, con relativo innalzamento dello spread.

LE DIFFICOLTÀ DI CARIGE E BPM

Tra le banche in forte difficoltà, vanno segnalate Carige e Bpm. Carige al momento ha un capitale ritenuto inadeguato dalla Bce e quindi doveva ricapitalizzare già prima di questa bufera sui mercati: la situazione così può solo peggiorare. Bpm, invece, sta mettendo in vendita il suo pacchetto di crediti deteriorati, i famigerati Npl: l'aumento dello spread rende più difficile ottenere buoni prezzi dalla loro vendita.