Le quotazioni di Borsa e spread dell'8 ottobre 2018

Lunedì 8 ottobre lo spread tra Btp e Bund ha aperto in deciso rialzo a 293,5 punti base dai 285 della chiusura di venerdì, per poi sfiorare quota 310 (309,8), ai massimi da aprile 2013, e infine "raffreddarsi" a 303. Il rendimento dei titoli decennali italiani ha sfondato il 3,5% collocandosi al 3,57%, ai massimi da febbraio 2014. Male Piazza Affari, che dopo aver aperto in calo dello 0,88% è peggiorata e ha chiuso a -2,4%, maglia nera in Europa e sotto la soglia psicologica dei 20 mila punti. L'avanzata dello spread ha affossato ancora una volta le banche (qui l'approfondimento) con il comparto che in generale cede il 3,71% e titoli oggetto di diverse sospensioni. A fine giornata Banco Bpm ha ceduto il 6,5%, Ubi il 4,9%, Fineco il 4,8%, Unicredit il 3,5% e Intesa il 3,2%. Fuori dal listino principale è crollata Banca Ifis (-12%). Mps (-4,5% a 1,92 euro) e Carige (-1,7% a 0,0054 euro) hanno aggiornato i minimi. Dopo l'interessamento mostrato da Salini Impregilo (-2%), ha continuato a correre Astaldi (+12,8), più volte sospesa al rialzo. Fra i titoli principali, l'unico in crescita è stato quello di Recordati (+0,5%). Ancora sotto pressione il titolo della Juventus (-4%), per le accuse di violenza sessuale a Ronaldo. Anche le Borse europee sono tutte in rosso, trainate al ribasso da Milano. Francoforte è la peggiore (-1,3%), seguita da Parigi (-1,1%) e poi da Londra a - 0,9%.

CREDIT SUISSE AVVERTE LE BANCHE

Sempre con riferimento alle banche italiane, Credit Suisse ha lanciato un avvertimento: se lo spread dovesse allargarsi sopra i 400 punti base potrebbero essere necessari nuovi aumenti di capitale. «Lo spread sopra 400 punti base non è sostenibile», si legge infatti in un report appena pubblicato dall'istituto svizzero, «un ampliamento di 200 punti base dai 238 di fine giugno ridurrebbe in media il Cet1 (principale indicatore di solidità patrimoniale, ndr) di 66 punti base, dal 12,53% all'11,87%, facendo scattare aumenti di capitale». Gli analisti stimano inoltre un impatto negativo del 3,9% sugli utili degli istituti dalla riduzione della deducibilità degli interessi passivi all'86%, provvedimento previsto dalla Nota di aggiornamento al Def (leggi anche: I contenuti della manovra economica 2019).