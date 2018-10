Per organizzazioni più agili impariamo a comunicare il cambiamento

Se cambia il contesto intorno a noi, a cambiare sono anche le organizzazioni nelle quali lavoriamo. In un recente studio di McKinsey si riflette sul concetto di «trasformazione agile»: lasciarci le spalle gli schemi delle organizzazioni tradizionali, rigidi ma comunque superati dai trend del presente, per abbracciare una metodologia organizzativa che necessita di nuove competenze e di uno stile di leadership rinnovato. Non si tratta, come potrebbe sembrare, di un cambio di facciata che riguarda solo l’organigramma o la denominazione dei dipartimenti e dei ruoli. È un cambio di passo a tutti i livelli, che è complesso soprattutto per chi deve gestire dall’alto il percorso di sviluppo di una grande realtà aziendale. Come sempre, anche la comunicazione interna ed esterna può giocare un ruolo di primo piano in questa rivoluzione.