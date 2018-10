Cosa dice il decreto fiscale della manovra su tasse e fatture

Sono tante le misure contenute nella bozza di decreto fiscale allegato alla Manovra economica: dalla rottamazione ter delle cartelle esattoriali alla 'pace fiscale' per le liti tributarie, dalle norme per la fatturazione elettronica, alla sterilizzazione dell'aumento di alcune accise e l'arrivo di una lotteria degli scontrini dal 2020. Per ora solo alcuni articoli sono definiti, mentre altri sono solo abbozzati nel titolo: tra quest'ultimi anche la proroga del prestito Alitalia, il fondo per ristoro dei risparmiatori e l'estensione dei gruppi Iva ai gruppi bancari. Si lavora anche a una dichiarazione integrativa, una sorta di 'ravvedimento operoso' con pagamento di una flat tax al 15%, per chi non ha contenzioso in corso e fa emergere somme fino a 200 mila euro che non derivino da attività illecite o frodi fiscali. Ecco tutte le novità collegate alla legge di bilancio (Leggi anche: I contenuti della manovra economica 2019)

1. LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI DAL 2020

Intanto la lotteria degli scontrini si aggiorna. Era prevista dalla manovra 2016 ma non è mai stata attuata: ora si chiamerà "lotteria dei corrispettivi", scatterà dal primo gennaio 2020 e sarà collegata con l'arrivo della fatturazione elettronica. Nel testo anche uno sconto fiscale del 50% del prezzo di acquisto (o adattamento) di registratori di cassa telematici necessari per la e-fattura e per la nuova lotteria: il 'bonus' sarà applicato direttamente dal venditore

2. RAVVEDIMENTO OPEROSO FINO A 200 MILA EURO

Ci sarà la possibilità di fare pace con il fisco per le liti tributarie di ogni grado e giudizio. Si lavora a una dichiarazione integrativa, una sorta di 'ravvedimento operoso' con pagamento di una flat tax al 15%, per chi non ha contenzioso in corso e fa emergere somme fino a 200 mila euro che non derivino da attività illecite o frodi fiscali Per 'fare pace' sarà necessario fare domanda entro il 16 maggio e pagare cinque rate trimestrali nel 2019-20.

3. NUOVA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DEGLI ANNI 2000 E FINO AL 2024

Arriva la rottamazione Ter delle cartelle e consente il pagamento del debito fiscale pendente dal gennaio 2000, senza sanzioni e more, dilazionato fino al 2024. Può usufruire della nuova operazione anche chi ha aderito alla precedente rottamazione e pagherà l'ultima rata di novembre 2018, nonché i contribuenti colpiti dai sismi dell'Italia centrale degli anni 2016-17. Il primo versamento è previsto per il 31 luglio 2019, poi due rate a luglio e novembre per 5 anni.

4. AL VIA LA FATTURA ELETTRONICA DA LUGLIO

L'ingresso della fattura elettronica al posto di quella cartacea sarà graduale: l'obbligo, previsto dal primo gennaio, slitterà al primo luglio 2019 e riguarderà solo i contribuenti con un volume d'affari superiore ai 400.000 euro l'anno, in pratica per circa 260 mila soggetti. Per tutti gli altri la e-fattura arriverà dal primo gennaio 2020.

5. NIENTE AUMENTO DELL'ACCISA DELLA BENZINA

Non ci sarà' l'aumento dell'accisa della benzina e degli altri carburanti che sarebbe dovuto scattare dal primo gennaio. La norma prevista da un decreto del giugno 2016 per finanziare l'agevolazione fiscale Ace, l'aiuto alla crescita economica, delle imprese sarà sterilizzata e l'intervento coperto con il ricorso ad altri fondi.