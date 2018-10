Il gap tra Usa ed Europa davanti ai mercati

MAKE AMERICA GREAT AGAIN O MAKE CHINA SMALL AGAIN?

Il dollaro forte (oltre ad alcuni eventi specifici in alcuni Paesi come Turchia, Venezuela o Argentina) ha messo in grave difficoltà i Paesi emergenti, che hanno debiti pubblici e privati espressi in buona misura in valuta americana. Mentre la guerra commerciale ha appesantito fortemente la Borsa cinese che segna quasi -25% da inizio anno. Considerando che gli Usa erano già - e di gran lunga - i più grandi sui mercati finanziari, il make America great again per ora è soprattutto un make China small again. D’altra parte è normale che il mercato soppesi il fatto che, con l’introduzione dei dazi, almeno una parte delle attività delocalizzate in Cina verranno riportate negli Usa (o delocalizzate altrove dove i dazi ancora non ci sono). Gli Usa, dunque, sono finora i grandi vincitori di questa partita. C’è però da considerare un effetto più lento: chi aveva portato la produzione in Cina non l’aveva fatto certo per simpatia, ma per convenienza. Pertanto la produzione offshore soggetta a reshore comporterà una minor convenienza, nel senso di maggiori costi di produzione. Questi potranno generare due cose: minori profitti per le aziende o maggiori prezzi dei prodotti finiti, ovvero inflazione. Nel caso dei minori profitti l’impatto sui mercati sarebbe veloce e doloroso: oggi le valutazioni delle azioni Usa sono sicuramente generose, e necessitano di un miglioramento costante e robusto degli utili aziendali per non restare deluse. Se invece sarà inflazione, la Federal Reserve dovrà accelerare il suo processo di rialzo tassi, fino a incontrare un livello che farà frenare il ciclo.