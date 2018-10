Le quotazioni di Borsa e spread del 10 ottobre 2018

Seduta in altalena per Piazza Affari, che dopo essere stata a metà giornata maglia rosa tra i listini europei, è crollata sul finale, allineandosi alla debolezza delle altre piazze europee e sopratutto a quella di Wall Street. Il 10 ottobre è stato un martedì nero per la Borsa americana. Il Dow Jones chiude perdendo il 3,10% a 25.612,13 punti, il Nasdaq cede il 4,08% a 7.422,05 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 3,27% a 2.786,22 punti. Sono crolli pesantissimi per essersi verificati in un giorno solo. In serata, un funzionario della Casa Bianca ha provato a gettare acqua sul fuoco: «L'economia americana è forte», ha spiegato, aggiungendo che il calo sperimentato a Wall Street è una «correzione in un mercato al rialzo. E' probabilmente salutare e passerà». Il presidente Donald Trump è stato informato sull'andamento dei listini americani: una giornata così negativa non si vedeva dallo scorso febbraio. E tuttavia, nonostante le rassicurazioni, va detto che era stato lo stesso presidente americano a criticare la scelta della Fed di andare verso un rialzo dei tassi, mossa per altro ineludibile dopo i lunghissimi anni di tassi zero per combattere la crisi.

IL BORSINO ITALIANO

Il Ftse Mib ha chiuso a -1,71%, trascinato al ribasso dal settore automotive: in calo Ferrari (-8,14%) con Fca (-5,5%) sulle voci di un'imminente cessione di Magneti Marelli a Kkr. Male Pirelli (-5,98%) e Brembo (-5,86%).. A Milano soffre anche il lusso, sui timori di un rallentamento dei mercati cinesi e dopo che Morgan Stanley ha tagliato la raccomandazione sui titoli del settore: Moncler crolla (-10,85%), ma perdono anche Campari (-4,94%), Ferragamo (-4,24%) e Luxottica (-3,76%). Altalena per Astaldi, che è tornata a perdere (-17,47%), con Salini Impregilo che ha ceduto il 3,11%. Bene Bper (+2,18%) e Atlantia (+1,72%) mentre notizie di stampa danno per vicino il closing dell'operazione su Abertis. In rosso le Borse del Vecchio continente: Francoforte ha perso il 2,21%, Parigi il 2,11% e Londra l'1,27%.

SPREAD SOTTO QUOTA 300

Il timore era che lo spread Btp-Bund potesse subire una nuova impennata dopo aver toccato quota 315 nella giornata di martedì 9 ottobre: in avvio di contrattazioni, in effetti, il differenziale ha immediatamente sfondato il muro dei 300 punti, issandosi a 302. Ma, nel corso della mattinata, il differenziale è tornato sotto la soglia dei 300 punti, per poi chiudere a 295 punti base, con un rendimento del decennale italiano al 3,50%.

ASTA DEI BOT A 1 ANNO: ASSEGNATI TITOLI PER 6 MILIARDI, TASSO A 0,949%

l Tesoro ha assegnato tutti i sei miliardi di euro di Bot a un anno offerti in asta oggi, con tassi più che raddoppiati. Il rendimento medio è salito a 0,949% da 0,436% del collocamento di settembre. Frena la domanda che ha raggiunto i 9,763 miliardi di euro con un rapporto di copertura in discesa a 1,63 da 1,91 dell'asta del mese scorso.

CALANO I TITOLI DI STATO NEI PORTAFOGLI DELLE BANCHE

Tornano a calare, ad agosto, i titoli di Stato nei portafogli delle banche italiane. Scorrendo le tabelle della Banca d'Italia sono scesi a 364 miliardi di euro contro i 373 miliardi di luglio quando erano saliti rispetto ai 370 di giugno. I soli Btp sono passati ad agosto dai 265 miliardi ai 256 miliardi di euro.

CHIUSURA POSITIVA PER LE BORSE ASIATICHE

Hanno chiuso in rialzo le principali Borse di Asia e Pacifico dopo il dato sugli ordini di macchinari (+6,8%) e di fabbrica (+6,6%) in Giappone, indicativi di un prosieguo della crescita degli investimenti industriali. In rialzo Tokyo (+0,16%), e Sidney (+0,14%), debole Seul (-1,12%), chiusa per festività Taiwan. Contrastate Hong Kong (+0,52%), Shanghai (-0,35%) e Mumbai (+0,9%), ancora in fase di contrattazioni. Negativi i futures sull'Europa, positivi invece quelli Usa. In arrivo la produzione industriale della Francia, e del Regno Unito, di cui è attesa anche la bilancia commerciale, mentre dagli Usa sono attese le richieste di mutui, gli indici dei prezzi le scorte e le vendite all'ingrosso, con previsioni al rialzo su tutti i fronti.