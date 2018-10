Eurostat dice che gli italiani lavorano meno di tutti

L'eccezione italiana, che è già stata riscontrata in altre analisi degli anni precedenti, è dovuta essenzialmente a tre ragioni concomitanti. La prima è dovuta al fatto che i ragazzi e le ragazze italiane entrano al lavoro molto più tardi che nel resto d'Europa, in alcuni casi per il prolungamento degli studi. Il secondo fattore è la flessibilità delle leggi in materia di pensioni: l'età teorica in cui si ottiene l'assegno è molto più alta di quella effettiva a causa di deroghe e casi eccezionali che si sono accumulati negli anni. Infine, pesa sull'Italia il gap tra uomini e donne. L'aspettativa di vita lavorativa degli italiani è 31,6 anni. Per i maschi 36,2, per le donne 26,8. In Germania l'età lavorativa è 38,4 anni. In Olanda oltre 40. L'economista Francesco Seghezzi, in un post su Facebook, ha commentato: «La priorità per essere competitivi è ridurre l'età pensionabile? Nuovi dati Eurostat sembrano suggerire di no. Meglio lavorare per la sostenibilità del lavoro nel tempo, visto che è possibile, a quanto pare». La media degli anni di lavoro attesi è cresciuta negli ultimi 17 anni in tutta Europa (tre anni nell'Ue a 28 da 32,9 anni a 35,9, oltre tre anni nell'area Euro a 35,6 anni) mentre in Italia si registra un aumento di 3,1 anni. Rispetto al 2016 l'aumento della vita lavorativa attesa è di 0,3 anni in Italia, in linea con l'Ue a 28 mentre nell'area Euro la crescita è di 0,2 anni.