Le quotazioni di Borsa e spread dell'11 ottobre 2018

Dopo il mercoledì nero di Wall Street, l'11 ottobre s'è aperto con le cattive notizie in arrivo dalle Borse asiatiche. Prima Tokyo ha segnato la maggiore contrazione da febbraio degli indici azionari statunitensi (il Nikkei ha ceduto il 3,89% a quota 22.591,10), poi le principali piazze europee hanno aperto col segno meno per viaggiare in territorio negativo per tutta la giornata. La Borsa di Milano ha chiuso pesante a - 1,8% in linea con gli altri listini europei che risentono dell'andamento negativo di Wall Street. Gli investitori guardano con timore agli effetti che le tensioni commerciali avranno sui conti delle società ed il rialzo dei tassi d'interesse da parte della Fed. Chiude in rialzo lo spread tra Btp e Bund a 304 punti, con il rendimento del decennale italiano in crescita al 3,55%. A Piazza Affari soffrono le banche con Carige (-6%) in profondo rosso nel giorno del cda dopo il taglio del rating da parte di Fitch. Male anche Mps (-3,8%), Intesa e Fineco (-2,4%) e Unicredit (-1,8%). Crollano anche i petroliferi con il prezzo del greggio in calo. In fondo al listino principale Tenaris (-4%). Male anche Saipem (-3,2%), Eni (-2,7%), Snam (-2,2%) e Italgas (-1,4%). Affonda Astaldi (-19,3%) dopo che per la gran parte della seduta non è riuscita a fare prezzo. Giù Mediaset (-2,5%) mentre Tim (-0,2%) chiude debole. In controtendenza Stm (+1,9%), unico titolo in rialzo.