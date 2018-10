Il biglietto treno più aereo c'è già. L'ha fatto Emirates

Il biglietto unico treno più aereo per viaggiare in Italia esiste già. Lo ha fatto Trenitalia con la compagnia Emirates senza che fosse necessario sborsare dei soldi per entrare nel capitale della compagnia aerea, come invece dovrebbe fare adesso Ferrovie con Alitalia nei progetti del governo di Giuseppe Conte. Il primo ministro ha dichiarato il 12 ottobre che «la competitività dell'impresa turistica è affidata alla possibilità di raggiungere le mete a costi accessibili e orari intelligenti» e che per questo l'ingresso di Ferrovie in Alitalia, «in questo senso, permetterebbe ad esempio di lavorare al biglietto unico treno-aereo: un turista, quando arriva in Italia, potrebbe spostarsi in tutto il Paese». Che in effetti è una bella comodità, «ma per farlo non è mica necessario far entrare Fs nel capitale di Trenitalia. Tanto è vero che c'è già. Nessun Paese ha mai avviato una partnership di questo genere» spiega l'economista Andrea Giuricin.

COME FUNZIONE L'ACCORDO DI CODESHARE CON EMIRATES

Giuricin si riferisce a un accordo di codeshare annunciato da Alitalia ad agosto con Emirates grazie al quale con un unico codice Pnr un cliente acquista il biglietto aereo da e per l'Italia insieme allo spostamento interno al Paese in treno. I viaggi aerei iniziano o terminano negli scali aeroportuali di Venezia, Milano, Bologna e Roma e il completamento in treno con un unico biglietto è possibile utilizzando treni con origine o destinazione Bari Centrale, Bologna Centrale, Bolzano, Brescia, Brindisi, Caserta, Firenze Campo di Marte, Firenze S.M. Novella, Foggia, Lamezia Terme Centrale, Lecce, Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Rogoredo, Napoli Centrale, Padova, Reggio Calabria Centrale, Roma Termini, Roma Tiburtina, Fiumicino Aeroporto, Salerno, Torino Porta Nuova, Torino Porta Susa, Venezia Mestre, Venezia Santa Lucia, Verona Porta Nuova e Vicenza. Di fatto 27 stazioni ferroviarie italiane sono state inserite come punti di partenza e di destinazione quando si acquista il biglietto aereo con un proprio codice Iata e l'accordo prevede inoltre l'accesso alle lounge della compagnia ferroviaria e di quella aerea.