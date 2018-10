Cosa rischia l'Italia se l'Europa boccia la manovra

Per ora gli "eurocrati" hanno estratto il cartellino giallo: una lettera di ammonimento firmata dal lettone Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione europea rispedita al mittente dai nostri due vice-premier. Matteo Salvini e Di Maio, azionisti di maggioranza sempre più scuri in volto, ripetono che si va avanti comunque. Eppure è bastata quella missiva, sicuramente irrituale (come era stata irrituale quella che Giovanni Tria aveva spedito a Bruxelles per spiegare le ragioni del Def) per regalare all'Italia un altro lunedì nero in Borsa e soprattutto, per far salire lo spread nuovamente oltre i 300 punti, ai massimi dal 2013. Il 10 ottobre è arrivata anche la bocciatura dell'European Fiscal Board secondo il quale «la Commissione europea è stata troppo generosa nel concedere tutta la flessibilità richiesta dall'Italia, perché le numerose eccezioni alle regole l'hanno soltanto allontanata dal percorso di risanamento, facendo crescere il debito ancora di più». Se un cartellino giallo può fare tutto questo, cosa comporterebbe il temuto rosso?

1. SANZIONE FINO A 9 MILIARDI

Qui si entra davvero nel campo delle possibilità. Una bocciatura significherebbe anzitutto una sanzione europea tra i 2 e i 5 decimali di Pil, quindi fino a 9 miliardi di euro. Era già stata minacciata nel 2005, durante il Berlusconi III e nel 2009, in pieno Berlusconi IV. Anche allora l'esecutivo aveva puntato i piedi, mostrato i denti, ma poi aveva ceduto, correndo ai ripari con manovre correttive. Il governo avrebbe due strade: pagare o non pagare. Nella seconda ipotesi, verrebbero congelati i finanziamenti per i progetti che contribuiscono a realizzare gli obiettivi comunitari della Banca europea degli investimenti guidata da Werner Hoyer. Verrebbe chiuso il rubinetto a circa 12 miliardi di euro che arrivano annualmente dall'acquedotto di Bruxelles.

2. I MERCATI E LO SPREAD FUORI CONTROLLO

Nonostante la propaganda politica nostrana dipinga una Ue del rigore dai tecnocrati senza palpiti, non è nell'interesse di Bruxelles comminare sentenze ed elevare contravvenzioni. Anche perché, più che bloccare la linea di credito l'Unione non può fare: restiamo uno Stato sovrano e non ci sarebbe modo per recuperare forzosamente i soldi della multa. La sanzione è solo un altolà estremo, l'ultimo avviso prima di ritrovarci soli, esposti ai mercati. Le frizioni tra Roma e Bruxelles provocherebbero scintille che rischierebbero di far divampare la Borsa e lo spread fino a quota 400 punti base.

3. IL CONTAGIO BANCARIO

Proprio Di Maio aveva detto che la linea non sarebbe cambiata neppure con differenziale a 400. Non è una semplice soglia psicologica. Lo sa bene il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, che di lavoro fa l'economista e che infatti ha dichiarato: «Se lo spread ci sfugge la manovra deve cambiare. Ma sono abbastanza sicuro che non arriverà a 400». E non è nemmeno la prima volta che, assieme al collega all'Economia Tria, i tecnici dell'esecutivo ipotizzano sterzate dell'ultim'ora se la situazione precipitasse. Del resto, che per l'Italia la paura faccia 400 lo ha certificato anche Credit Suisse in un report dal titolo eloquente Politica ed economia: un'asimmetria costosa: oltre quella cifra, le banche dovrebbero procedere con dolorosi aumenti di capitale. Questo perché verrebbe eroso il Cet1 (il capitale di migliore qualità, utilizzato come importante misura di patrimonializzazione di un istituto di credito) che finirebbe sotto la soglia minima stabilita da Francoforte al 10,25%. Ancora una volta, rischierebbero di finire a gambe all'aria le banche salvate coi soldi pubblici e non solo quelle e soffrirebbe pesantemente tutto il comparto. Soprattutto, non si tratta di finanza: sull'economia reale avremmo pesanti ripercussioni come strette sul credito, denaro più caro. Scenari già visti nel 2011.