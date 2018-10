Draghi e il Fmi criticano la manovra italiana

Molte critiche alla manovra italiana al meeting Fmi/Banca Mondiale in corso a Bali e a cui sta partecipando anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Il Fmi in particolare ha criticato esplicitamente l'Italia sostenendo che quanto in discussione a Roma «va in direzione opposta rispetto ai suggerimenti del Fmi. Credo seriamente che per diverso tempo non sia stato seguito il consolidamento di bilancio che ha portato l'Italia a crescere sotto il suo potenziale», secondo quanto dichiarato da Poul Thomsen, a capo del Dipartimento europeo del Fmi. «Non è il momento di allentare le politiche» di bilancio, ha aggiunto Thomsen, per il quale un gruppo di Paesi, tra cui l'Italia, ha «margini limitati».

DRAGHI CHIEDE IL PIENO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ

Critiche all'Italia, pur senza mai nominarla esplicitamente, anche da parte del numero uno della Bce Mario Draghi. Per avere benefici dalle misure monetarie della Bce, ha detto il governatore, «le politiche di altri settori devono contribuire con più forza ad alzare la potenziale crescita sul lungo e ridurre le vulnerabilità». Il presidente della Bce Mario Draghi ritiene necessario accelerare le riforme strutturali e l'espansione in corso «richiede la ricostruzione di cuscinetti fiscali», particolarmente «importante nei Paesi in cui il debito pubblico è elevato e per i quali la piena adesione al Patto di stabilità e crescita è fondamentale per salvaguardare sane posizioni di bilancio». L'Unione economica e monetaria (Uem), ha poi aggiunto, «deve essere rafforzata, in primo luogo implementando ciò che è già stato fatto: completare l'unione bancaria, rafforzare la capacità operativa e il ruolo del Meccanismo di stabilità europea e approfondire l'unione dei mercati dei capitali». Bisogna «continuare a definire una capacità fiscale che provveda ad una adeguata stabilizzazione economica nel mentre si contiene l'azzardo morale». Le regole fiscali, ha concluso Draghi, «devono essere rese più efficaci. Una più completa Uem vuole gettare le basi per una zona euro stabile e resiliente che contribuisca alla crescita globale e alla stabilità finanziaria».