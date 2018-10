Le quotazioni di Borsa e spread del 12 ottobre 2018

Si chiude una settimana nera per la Borsa italiana ma più in generale per i mercati internazionali (qui l'indice di tutte le dirette e le notizie dai mercati) con listini europei che, dopo una giornata passata in positivo, si sono indebolite verso il finire della seduta. Piazza Affari ha chiuso a -0,52%. A Milano hanno sofferto Tim (-2,39%), Fineco (-1,89%), Ubi (-1,5%), Enel (-1,34%), Campari (-1,31%) e Moncler (-1,15%). E' stata invece la giornata del recupero per Carige (+6,52%% in chiusura ma con punte del +13%) dopo che il management ha aperto ad aggregazioni, e sull'ipotesi di un bond per allinearsi ai requisiti chiesti dalla Bce. In positivo anche Astaldi (+5,04%) e Creval (+3,3%).. Gli altri listini europei hanno terminato inflessione: male Madrid (-1,18%), piatte Londra -0,16%, Parigi -0,2% e Francoforte -0,13%.

SPREAD CRESCE A QUOTA 307 PUNTI BASE

Partenza in calo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale ha segnato in avvia 298 punti ,contro i 304 della chiusura di ieri, per poi crescere quota 307 con un rendimento del decennale del 3,57%. Sulle altre scadenze, lo spread dei titoli a cinque anni è a 284 a fronte di un Btp che rende il 2,78%, quello a due anni a 199 con rendimento 1,44%.

BORSE ASIATICHE IN LIEVE RECUPERO

La Borsa di Tokyo azzera le ingenti perdite di inizio seduta e termina le contrattazioni in leggero rialzo, trainata dal recupero dei principali indici di riferimento del continente, e lo stop alla fase di apprezzamento della divisa nipponica. Il Nikkei mostra una variazione positiva dello 0,46% a quota 22.694,66, guadagnando 103 punti. Sul fronte valutario lo yen si stabilizza sul dollaro a 112,30, e sulla moneta unica a un valore di 130,30.