Il piano Alitalia spacca il governo e c'è il rischio di infrazione Ue

Sulla soluzione per il rilancio di Alitalia pesano comunque alcune incognite. Non è chiaro se la newco con Tesoro e Fs (leggi anche: il biglietto treno più aereo c'è già. L'ha fatto Emirates) conterrà fin da subito anche il partner industriale internazionale o se l'operazione avverrà in due step: da questo dipende l'ammontare dell'impegno finanziario dello Stato. C'è poi il nodo della conversione di parte del prestito ponte da 900 milioni in equity, che rischia di incappare nella scure dell'Ue che ha già in corso un'indagine sul prestito per valutare se costituisce un aiuto di Stato. Su questo però rassicura il sottosegretario ai trasporti Armando Siri: non c'è il rischio di una procedura di infrazione, dice, l'eventuale intervento è «assolutamente all'interno della cornice delle regole europee» e «in linea con quanto fatto in altre realtà europee». Alla Commissione Ue ribadiscono che un intervento dello Stato deve seguire le regole Ue, ma, in attesa che l'Italia notifichi le misure, fonti a Bruxelles fanno notare che comunque ci sono diversi modi per uno Stato membro di intervenire in società in linea con le norme Ue in materia di aiuti di Stato.

PER LA RIPARTENZA OCCORRE UNA DOTAZIONE DI ALMENO 2 MILIARDI

Quello che invece è certo, al momento, è che la compagnia, che in questo quasi anno e mezzo di amministrazione straordinaria ha dimezzato le perdite e raggiunto un piccolo utile trimestrale, ha in cassa 770 milioni. E per farla ripartire serve per la newco una dotazione di almeno 2 miliardi. Restano intanto alla finestra le società di Stato tirate in ballo da Di Maio per questa operazione, da Cdp a Fs (che ha presentato una manifestazione di interesse non vincolante per analizzare intanto il dossier), che attendono di capire i dettagli di un progetto al momento solo abbozzato. Mentre sfumano ipotesi di contatti con le banche: «Non ho mai parlato con il ministro Tria» della compagnia aerea, chiarisce da Bali Gian Maria Gros-Pietro presidente di Intesa Sanpaolo, ex azionista di Alitalia Cai, che guarda l'operazione con distacco: «Non siamo interessati e aspettiamo la soluzione». Cresce intanto il fronte contrario a questa soluzione, dal Codacons che dice no a nuovi salvataggi con i soldi dei cittadini (che in questi anni hanno già pagato 8,6 miliardi), a chi (come il presidente della Toscana Enrico Rossi e i Verdi) critica che i soldi di Ferrovie vadano a coprire le perdite di Alitalia anziché a potenziare i treni regionali per i pendolari.