I costi della rivoluzione della terza età

La vecchiaia non è più un marginale periodo dell’esistenza, ma un’ampia fetta della nostra vita. Gli over 65 nel mondo, infatti, raddoppieranno entro il 2050, passando dall’8,3% al 15,8% della popolazione planetaria. Ottima notizia, verrebbe da dire, se si leggono in questo dato i continui progressi scientifici e della medicina, che ci aiuteranno a vivere di più spostando l’asticella della vitalità sempre più avanti. Ma la "rivoluzione della terza età", di cui parla il report Who is paying for ageing? presentato il 10 ottobre a Milano da Swiss Re, una delle principali compagnie riassicurative al mondo, pone anche la questione della sostenibilità economica e sociale degli anziani, una sfida che coinvolge la società, le famiglie, lo Stato e anche il mercato assicurativo privato.

Ecco quali sono le esigenze per gli over 65

Per non trovarsi impreparata Swiss Re ha elaborato anche il rapporto “Who are the ageing?”, dove si descrivono chi sono, e cosa vogliono, gli over 65 di oggi e di domani. Una popolazione eterogenea dalle prospettive variegate e spesso incoerenti, che il Responsabile Ageing di Swiss Re, Domenico Savarese ha analizzato e descritto nelle loro ambizioni, paure e desideri. E su questo stanno nascendo delle polizze ad hoc. L’invecchiamento, infatti, rappresenta, oltre all’età della saggezza e dell’esempio, anche un costo, e alla crescita della prospettiva di vita dovranno corrispondere politiche di mantenimento e sostegno per gli anziani. E le polizze potranno farvi fronte non solo come previdenza integrativa, ma anche come supporto per individui e famgilie affetti da demenza senile o Alzheimer.

Quanto spende lo Stato per la salute anziani

Secondo il report, infatti, oggi la spesa complessiva mondiale per gli over 65è di 11 mila miliardi di dollari, con una media pro-capite all’anno di 41mila dollari (35.700 euro). A livello complessivo, però, il 60% delle spese è a carico dello Stato, il 10% a carico della famiglia, i risparmi personali sono intorno al 25% mentre le assicurazioni coprono, in media, solo il 5%. Poco, o troppo poco secondo gli analisti, che stimano come una crescita della copertura assicurativa privata fino al 10%, aprirebbe una fascia di mercato di circa 500 miliardi di dollari. Ogni Paese, inoltre, fa storia a sé, con nazioni in cui la spesa pro-capite per ogni over 65 sfiora i 70mila dollari, come in Olanda, o i 66mila dollari degli Stati Uniti. L’Italia, pur essendo il secondo Paese più anziano al mondo dopo il Giappone, dove l’ottima educazione alimentare, la buona sanità e un clima mite fanno il paio con la scarsa natalità consolidata tristemente da anni, è in ottava posizione tra le 13 nazioni più importanti del mondo, e spende per ogni over 65 circa 38mila euro, di cui il 73% a carico dello Stato, l’11% della famiglia, il 15% sui risparmi privati e solo l’1% a carico delle assicurazioni. Lungo lo Stivale, inoltre, il binomio famiglia-Stato ha il tasso di spesa più alto del mondo, mentre quello sulle assicurazioni è tra i più bassi, specie se confrontato con Giappone (7%) e USA (11%).

Il ruolo delle assicurazioni per migliorare la vita degli over 65

In tale contesto si inserisce la progressiva diminuzione del rapporto tra lavoratori e over 65, che attualmente si attesta a livello mondiale su una media di 4,2 e che scenderà fino a raggiungere il 2,4 entro il 2035. Le previsioni, quindi, descrivono una progressiva insostenibilità del settore, che necessiterebbe di interventi mirati sul piano finanziario e dei servizi. «Gli anziani devono essere al centro di un messaggio positivo delle assicurazioni. L’aumento della longevità ci impone di intervenire ora, soprattutto perché l’Italia è il secondo Paese più anziano al mondo e uno dei meno attrezzati per far fronte a questa sfida», ha spiegato la Ceo di Swiss Re Italia, Daniela D’Andrea. In pratica, dove non arriverà più lo Stato e dove già oggi non arrivano i caregivers, ovvero la rete di sostegno familiare agli anziani, potrebbero arrivare le assicurazioni, il cui interesse, logicamente, coincide con il sogno di tutti noi: vivere meglio, vivere più a lungo.