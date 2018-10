Come funziona il Robo Advisory di Tinaba e Banca Profilo

Che cos'è Robo Advisory, lanciato il 16 ottobre da Tinaba e Banca Profilo, lo spiega direttamente Matteo Arpe: «Immaginate un servizio di gestione patrimoniale, inserito in un'app per i pagamenti digitali, inserito in una banca». La scommessa di Arpe, fondatore di Tinaba e azionista di maggioranza del gruppo Sator - società che controlla News 3.0, editore di Lettera43.it - è democratizzare il private banking, rendendolo accessibile anche a chi non possiede grandi patrimoni e competenze finanziarie. Come? Prevedendo costi estremamente ridotti, una soglia di investimento iniziale alla portata anche dei più giovani e dei piccoli risparmiatori, pari a 2 mila euro, e fornendo a chi vuole mettersi in gioco le strutture informative e di analisi di una vera banca.

SERVIZIO SEMPLICE E SICURO

Robo Advisory si aggiunge così alle funzionalità dell'app Tinaba e dà agli utenti la possibilità di investire facendo affidamento sulla solidità di Banca Profilo, che con il 23,9% di Core Tier 1 presenta uno dei più elevati coefficienti di patrimonializzazione a livello europeo. Gli utilizzatori di Tinaba, infatti, diventano anche clienti di Banca Profilo, tramite l'apertura di un conto corrente. Una volta scaricata l'app, il nuovo servizio sorprende per la sua semplicità. Il cliente, dopo aver risposto ad alcune domande sulle proprie abitudini di risparmio nel rispetto della normativa Mifid II, sceglie il profilo di investimento che meglio si adatta alle sue esigenze, con il rapporto rischio/rendimento ottimale. È possibile optare tra otto portafogli, ognuno dei quali caratterizzato da un peso diverso per ciascuna delle asset class – fino a 10 – che lo compongono. Il movimento tra le asset class viene gestito dalla banca, ma una parte del potere è in mano al cliente, che può stabilire di volta in volta quanto è grande il suo "appetito" per gli affari. Le commissioni di gestione sono dell'1% fino a 19.999 euro di capitale investito e scendono fino allo 0,4% per somme superiori a 1 milione di euro. Per cominciare, come detto sopra, bastano 2 mila euro.