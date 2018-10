Perché per i medici il numero chiuso è «necessario»

Quindi qual è la ricetta?

Lo sblocco che bisogna attuare è quello della formazione post laurea. Invece di sprecare soldi inutilmente, allargando l'offerta, pura azione demagogica, bisognerebbe allargare i contratti di formazione specialistica e le borse di medicina generale, per coprire tutti i laureati annuii e il turnover per chi andrà in pensione nei prossimi cinque anni.

Bisogna cambiare il sistema?

Sì. Trentamila studenti laureati riempiono policlinici che non hanno nemmeno la casistica prevista dalla normativa europea per farli specializzare, mentre viene disperso l'enorme potenziale formativo degli ospedali. Si impara accanto al paziente, non chiudendosi sui libri.

In Europa ci sono modelli a cui ispirarsi?

In Germania, per esempio, non c'è una scuola di specializzazione gestita dall'università ma sono gli ospedali ad assumere direttamente i medici da formare con un contratto di formazione e lavoro, con tutte le tutele del caso, indirizzandoli poi verso le necessità specialistiche e la programmazione che questi ospedali fanno.

Non è la prima volta che si parla di un'abolizione del numero chiuso, ma finora non se n'è fatto nulla. Perché?

Perché il numero programmato è un elemento di saggezza, di buon uso delle risorse. Solo derive populistiche e demagogiche possono pensare che si possa in qualche modo superare e ritornare agli Anni 70, a quando mi sono laureato io, quando c'era la pletora medica e non si riusciva a dare risposte a una richiesta di lavoro che era enorme. Di certo non dobbiamo seguire il modello francese, come proponeva il ministro Giannini.

Perché?

Perché spostando la valutazione dopo il primo anno si ritarda solo la selezione, si creano illusioni, si disperdono risorse ed energie. E le si fanno disperdere allo studente. Questo sistema non ha funzionato in Francia, dove ha persino provocato dei suicidi, perché dovrebbe funzionare da noi? Ma poi si immagina tutti gli eventuali ricorsi al Tar?