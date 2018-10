Perché il mercato avrebbe salvato i truffati dalle banche

​C’è però un angolino dimenticato della Manovra: le risorse destinate al ristoro di chi è rimasto vittima delle banche. Citando dal documento programmatico di Bilancio: «Viene incrementata la dotazione finanziaria per assicurare il ristoro ai risparmiatori che hanno avuto un danno riconosciuto dalle banche con sede in Italia sottoposte a risoluzione o poste in liquidazione dopo il 16 novembre 2015 e prima della data del 1 gennaio 2018, per completare il processo avviato con decreto legge 91/2018, convertito con modificazioni». Una iniziativa lodevole, nel Paese che da Vicenza all’Etruria ha visto molteplici occasioni in cui i risparmiatori sono rimasti beffati. Ma, prima che la memoria si offuschi, cerchiamo di trarre i giusti insegnamenti. Ai correntisti di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza venivano offerte le azioni della banca da utilizzare come collaterale di garanzia per operazioni di finanziamento. Il discorso era molto semplice: sei un piccolo imprenditore? Investi sulle azioni della banca, così potremo dare un finanziamento alla tua attività considerando il tuo investimento come garanzia.

LE OPERAZIONI DI VENETO BANCA E POPOLARE DI VICENZA

Venivano chiamate "operazioni baciate”, ma le promesse che contenevano avevano molto poco di romantico. Le azioni delle due banche, infatti, non erano quotate sul mercato e il loro valore era così determinato dal cda della banca stessa. In pratica la banca stabiliva in totale arbitrarietà il prezzo delle azioni, le faceva acquistare e sottoscrivere ai suoi clienti, aumentando così il suo patrimonio. La relativa facilità di reperire capitale a condizioni vantaggiose ha nel tempo generato una certa leggerezza nella concessione di crediti, il risultato fu che - anche a causa della generale fase di crisi - molti di questi crediti divennero inesigibili e quando le due banche andarono a cercare sul mercato nuovo capitale emerse che il vero valore delle loro azioni, che erano state fatte comprare ai clienti anche per oltre 60 euro l’una, era di 0,1euro. Il castello crollò e le due banche, di fatto, fallirono.

LE OBBLIGAZIONI DI BANCA ETRURIA

La Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, che insisteva su un territorio diverso, fatto di lavoratori e risparmiatori, e aveva azioni quotate in Borsa, preferiva collocare ai suoi clienti obbligazioni subordinate della banca. Erano obbligazioni protette dai giudizi delle agenzie di rating e dallo spread, perché erano titoli non quotati sul mercato. Il funzionario della banca invitava serenamente il correntista a valutare con buon senso il valore di un titolo dato per sicuro e che offriva un interesse discreto, superiore a quello dei titoli di Stato. Ai correntisti non veniva mostrato che sul mercato avrebbero potuto comprare titoli di maggior qualità con rendimenti simili o titoli di qualità analoga a rendimenti ben superiori, per la banca d’altronde la possibilità di collocare titoli alla clientela invece che sul mercato significava, analogamente alle banche venete, poter reperire capitale a condizioni facilitate. Anche qui, questo portò una certa leggerezza nella concessione dei crediti, con risultati analoghi a quelli delle banche venete (leggi anche: la vera storia del dissesto di Banca Etruria).