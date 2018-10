Perché i condoni fiscali non servono

I CREDITI INESIGIBILI INTASANO IL SISTEMA DI RISCOSSIONE

Altro che “tesoretto”. Quello che il Fisco non riesce a recuperare è un vero e proprio patrimonio. Eppure, come ha suggerito l'Ocse, la macchina si è intasata a causa dei crediti inesigibili, quei crediti insomma che, per i motivi più disparati, non verranno mai recuperati. In base ai dati dell'anagrafe tributaria, il “magazzino” da 871 miliardi risulta riferito per oltre il 41% a importi difficilmente recuperabili: 360,5 miliardi di euro sono dovuti, infatti, da soggetti falliti, da persone decedute e imprese cessate o da soggetti nullatenenti. Ma di mezzo ci sono anche gli inciampi legislativi. Per 47,8 miliardi la riscossione risulta sospesa a seguito di provvedimenti di autotutela emessi dagli enti creditori o sentenze dell’autorità giudiziaria o, ancora, per effetto delle richieste di accesso alla definizione agevolata della rottamazione (art. 6 del DL n.193/2016) per le quali sono in corso i pagamenti degli importi dovuti, e del più recente art. 1 del dl n. 148/2017 che ne ha riaperto i termini, ampliandone il relativo perimetro applicativo ai carichi affidati fino al 30 settembre 2017 (la cosiddetta rottamazione bis). Inoltre, 13,7 miliardi di euro sono oggetto di rateizzazioni in corso. Al netto delle voci richiamate rimangono ancora 448,9 miliardi di euro di cui oltre l’81% (364,7 miliardi) si riferisce a contribuenti nei confronti dei quali l’Agente della riscossione ha già tentato invano, in questi anni, azioni di recupero.

SONO RECUPERABILI MENO DI 84 MILIARDI

Degli 871 miliardi, ne sopravvivono insomma appena 84,2 comprensivi anche di debiti, per i quali, in ragione delle norme a favore dei contribuenti – quali la soglia minima per l’iscrizione ipotecaria, l’impignorabilità della prima casa, i limiti di pignorabilità dei beni strumentali nonché la limitazione alla pignorabilità di stipendi, salari e indennità relative al rapporto di lavoro e di impiego – sono fortemente limitate se non persino inibite le azioni di recupero. Inoltre, di questi 84,2 miliardi cosa rimarrà dopo gli ultimi 4 condoni del governo giallo-verde? Insomma, come si vede, sono gli stessi condoni e le altre norme “salva furbetti” a frenare l'attività di riscossione e ad avere contribuito a rendere il recupero dei crediti una vera e propria giungla fiscale e giudiziaria. Probabilmente anche per l'inestricabilità di questa foresta la soluzione più veloce per fare cassa è quella di scendere a patti con gli evasori. E qui si ha conferma di quanto diceva, nel 2011, Roberto Calderoli perché, numeri alla mano, i condoni permettono al Fisco di recuperare solo le briciole di quanto viene sottratto, premiando i furbi e allontanando la possibilità per lo Stato di rientrare in possesso di questo tesoro.