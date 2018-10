Cosa fare quando l'indignazione popolare colpisce un'azienda

LE TRE REGOLE D'ORO DI ALINSKY

Partiamo dunque dalle parole di Alinsky, che ci possono aiutare a riassumere per sommi capi i punti di forza sui quali l’attivismo sa di poter far leva nella propria contrapposizione. Le “regole” delineate per i “radicals” sono dirette e impietose: il potere non è quello che pensi di avere, ma ciò che il tuo oppositore (in questo caso l’azienda) è convinto tu abbia. Regola numero due: non bisogna mai spingere coloro che lottano insieme a noi oltre il perimetro del proprio ambito di conoscenze e interessi legati ad una singola tematica. Al contrario, come terza regola, è utile spingere coloro che si contrappongono a noi (i rappresentanti dell’azienda) al di fuori dell’expertise da loro presidiato, seminando dubbi e incertezze. Se c’è un insieme di regole di condotta che un’azienda deve rispettare, sarà inoltre possibile per l’oppositore costringerla a doverle seguire all’estremo: bombardare una casella mail per informazioni con migliaia di richieste o intasare un numero verde immaginato per rispondere ai dubbi dei cittadini. Ridicolizzare gli avversari, inoltre, è in molti casi l’arma più efficace. Una delle ultime indicazioni di Alinsky riguarda la gestione delle nostre capacità di mobilitazione: mantenere alta la pressione e non risparmiare azioni di disturbo a cadenza quasi quotidiana. Personalizzare la lotta, inoltre, è un’altra tendenza consolidata: mette in difficoltà chi si sente dileggiato e lo rende insicuro, spesso preda di reazioni incontrollate.