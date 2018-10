Le quotazioni di Borsa e spread del 17 ottobre 2018

Mattina in altalena per Piazza Affari quella di mercoledì 17 ottobre, dopo che nella giornata di martedì 16 aveva chiuso in forte rialzo. L'indice Ftse Mib aveva avviato la seduta in territorio positivo, toccando un +1%, poi ha azzerato i rialzi e ora soffre (-0,2%). A pesare sono i dati sulle vendite delle auto in Europa, che hanno penalizzato tutto l'automotive (Pirelli a -1,49% e Fca a -1,7%). Corrono invece i titoli tecnologici: Asm International (+4,1%), Stm (+2,9%) e Infineon (+1,9%) . Rallentano le banche: Bper (+1,35%), Banco Bpm (+0,93%), Unicredit (+0,7%) e Intesa (-0,56%) . Anche le Borse europee hanno rallentato: Londra (+0,31%) e Parigi (+0,23%, Francoforte e Madrid a -0,2%.

LO SPREAD BTP BUND IN LEGGERO Calo

Dopo aver chiuso ieri a 296 punti base, lo spread tra Btp e Bund tedesco a 10 anni è a quota 295 punti con un rendimento superiore al 3,40%.

EFFETTO NETFLIX SULLE BORSE ASIATICHE

Effetto Netflix sui titoli tecnologici nelle principali Borse di Asia e Pacifico. Tokyo ha guadagnato l'1,29%, seguita da Sidney (+1,18%) e Seul (+1,15%). Chiusa per festività Hong Kong, ancora aperte invece Shanghai (+0,46%) e Mumbai (+0,14%). Sulla piazza giapponese, dopo il balzo di Netflix a New York (+17% sul mercato serale), hanno corso Yaskawa (+4,16%), Konami Holdings (+3,98%), Kyocera (+3,06%) Dentsu (+2,25%), Softbank (+2,13%) e CyberAgent (+1,7%). Dopo un'altra seduta volatile, le Borse cinesi riescono a chiudere gli scambi al rialzo terminando la lunga striscia negativa: l'indice Composite di Shanghai sale dello 0,60%, a 2.561,61 punti, mentre quello di Shenzhen segna un progresso dello 0,81%, a quota 1.266,55. Lo yuan si rafforza sul dollaro di 16 punti base dopo che la Banca centrale cinese ha fissato la parità a 6,9103: a ridosso della chiusura dei listini azionari, il renminbi fa segnato uno spot rate di 6,9209 (+0,15%).