Cosa ha detto Boccia all'assemblea di Assolombarda

«Non ci spaventa un punto in più di sforamento, purché non sia per aprire la campagna elettorale a gennaio». A dirlo è stato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia parlando della Manovra e sottolineando all'assemblea di Assolombarda che il «patto di stabilità» deve essere «un patto di crescita e di stabilità». «La politica stia attenta alle dichiarazioni che generano ansietà», ha aggiunto. «Si riappropri del suo primato che significa visione del Paese senza cavalcare le ansie».