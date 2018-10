Borsa, mercati e spread del 18 ottobre 2018

Dopo un'apertura in calo, Piazza Affari giovedì 18 ottobre 2018 ha virato in positivo nonostante le tensioni nel governo sul testo del decreto fiscale. Dalla chiusura a -1,33% del 17 ottobre, il Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni a -0,23% per poi salire. Esordio in rialzo per lo spread fra Btp e Bund tedesco: il differenziale ha segnato segna 310 punti contro i 308 della chiusura del giorno prima. Poi però ha ripiegato.

SPREAD IN RALLENTAMENTO: 306 PUNTI BASE

Lo spread tra Btp e Bund ha rallentato riportandosi sui 306 punti base dopo aver sfiorato, in avvio di seduta, i 312 punti base (311,9). Rendimento del decennale del Tesoro al 3,53%.

TOKYO IN RIBASSO

La Borsa di Tokyo ha terminato la seduta in ribasso, seguendo la correzione avvenuta a Wall Street, sulle aspettative di un rialzo progressivo dei tassi di interesse negli Usa - come lasciato intendere dalle minute nel meeting della Federal reserve. Il Nikkei ha chiuso con un calo dello 0,80%, a quota 22.658,16; una perdita equivalente di 182 punti. Sul mercato valutario lo yen è rimasto stabile a un livello di 112,60 sul dollaro, e sull'euro a 129,50.