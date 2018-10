Borsa, mercati e spread del 19 ottobre 2018

Il rischio è quello di un venerdì nero, o quanto meno molto caldo. Le tensioni e le lacerazioni dentro il governo sulla questione del decreto fiscale, e la pesantissima lettera di Bruxelles contro la manovra italiana, rischiano di diventare un combinato disposto pronto a mettere pressione ai titoli di stato italiani, intanto Piazza Affari ha aperto in calo allo 0,38%. L'Italia ha tempo fino a lunedì 22 ottobre per rispondere alla missiva Ue, ma gli investitori temono che da Palazzo Chigi possa arrivare un secco "No" alla richiesta di modifiche. L'eventuale muro contro muro potrebbe portare addirittura a una procedura di infrazione contro il nostro Paese. Anche se il provvedimento richiede tempo questo potrebbe mantenere alto il livello di fibrillazione intorno al differenziale.

SPREAD OLTRE QUOTA 330 PUNTI

Il primo segnale di una possibile giornata impegnativa è lo spread che è schizzato a quota 337, a un passo dai 340 punti base, aggiornando i massimi dal marzo 2013. Il rendimento del Btp decennale ha fatto segnare 3,77%, ai massimi dagli inizi del 2014. In apertura il differenziale era salito a 331 dopo la chiusura a 327 del 18.

LE BORSE ASIATICHE CHIUDONO CONTRASTATE, BENE I LISINI CINESI

Borse asiatiche in ordine sparso dopo l'ultima correzione a Wall Street, con gli investitori che guardano alle persistenti tensioni sul commercio tra Cina e Usa, le prospettive di un aumento dei tassi da parte della Fed. In rialzo i listini cinesi dopo i dati del Pil del terzo trimestre e l'intervento congiunto delle tre autorità di vigilanza e regolamentazione cinese che ha rassicurato i mercati. Archivia la seduta in calo Tokyo (-0,56%). Sul mercato valutario lo yen si rafforza sul dollaro a un livello di 112,30, e sull'euro a 128,70. A contrattazioni ancora in corso, volano i listini della Cina con Hong Kong (+1%), Shanghai e Shenzhen (+2,3%). In calo Mumbai (-1%) mentre è positiva Seul (+0,3%). Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati sulla bilancia partite correnti dell'Eurozona e le vendite delle abitazioni negli Stati Uniti.