Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3

L'agenzia Moody's ha tagliato il rating dell'Italia a Baa3 da Baa2, con outlook stabile. L'esame della situazione economica del nostro Paese era cominciato due mesi e mezzo dopo le elezioni del 4 marzo, che hanno portato alla formazione del governo M5s-Lega. Fonti di Palazzo Chigi hanno commentato così: «Tutto come previsto». Moody's ha spiegato che la sua decisione è legata a un «cambio concreto della strategia di bilancio, con un deficit significativamente più elevato» rispetto alle attese. Sotto accusa la ricetta dell'esecutivo per rilanciare l'economia, ovvero la manovra. Mancherebbe infatti «una coerente agenda di riforme per la crescita» e questo implicherebbe il prosieguo di una «crescita debole nel medio termine». I piani del governo, in altre parole, non rappresenterebbero un «coerente programma di riforme» in grado di spingere «la mediocre performance della crescita su base sostenuta». L'outolook non è scivolato a un livello negativo perché, secondo l'agenzia, l'Italia conserva comunque «punti di forza» nel credito che bilanciano le sue fragilità a livello fiscale. Quanto alla possibilità che Roma esca dall'euro, al momento per Moody's le probabilità sono «molto basse». Ma potrebbero aumentare «se le tensioni fra il governo italiano e le autorità europee dovessero subire un'ulteriore escalation».