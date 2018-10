Cresce il pressing sul governo perché cambi la manovra

SALVINI: «È UNA BUONA MANOVRA, ANDREMO FINO IN FONDO»

E mentre anche l'opposizione cavalca le critiche alla legge di bilancio per cercare di rosicchiare un po' di consenso a Movimento 5 stelle e Lega - emblematica la contromanovra presentata alla Leopolda dall'ex premier Matteo Renzi -, circola l'ipotesi, rilanciata il 20 ottobre da Repubblica, di un taglio del rapporto tra deficit e Pil per il 2019 dall'attuale 2,4% a una cifra più vicina al 2%, in modo da rispondere ai rilievi della Ue e alle fibrillazioni dei mercati. Il governo, però, a parole fa muro. Almeno per il momento. «L'esecutivo andrà avanti nonostante le agenzie di rating, i commissari europei e qualche incomprensione interna», ha detto il vice premier Matteo Salvini prima del suo intervento al Forum di Coldiretti a Cernobbio. «Siamo qui per rispondere ai problemi degli italiani, non per far saltare i governi nè per farci impaurire dalle agenzie di rating che in passato hanno clamorosamente dimostrato di fallire i loro giudizi come falliranno questa volta. È una buona manovra e andremo fino in fondo».