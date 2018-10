Qual è il rating dell'Italia secondo le principali agenzie

Il 19 ottobre Moody's ha tagliato il rating dell'Italia. Dopo aver allungato i tempi della sua revisione in attesa di conoscere i contenuti della manovra, l'agenzia di rating ha abbassato la propria valutazione a Baa3 con outlook stabile. La decisione precede quella di Standard & Poor's, il cui giudizio è atteso il 26 ottobre. Nonostante il taglio l'Italia resta ancora a livello di investment grade: Baa3 è l'ultimo gradino prima del junk, ovvero spazzatura. Le motivazioni che hanno portato i tecnici dell'agenzia internazionale al downgrade sono legate al sostanziale cambio di rotta dell'esecutivo italiano sul fronte della strategia di bilancio. Una deviazione che comporta - si sottolinea - un deficit «significativamente più elevato rispetto alle attese». Inoltre a non convincere Moody's sono le previsioni di crescita inserite dal governo nella manovra, giudicate troppo ottimistiche. Numeri che non produrranno l'auspicato calo del debito che resterà stabile attorno al 130% del Pil. Anche, si aggiunge, per la mancanza di «un piano coerente di riforme».